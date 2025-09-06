基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

賴清德總統下鄉今天首站基隆與民進黨民代閉門座談，會中各議員發言踴躍，提出很多應興應革建言，與會議員轉述，會中看不出火藥味，據轉述，總統提及「執政過程中遇到一些挫折」，很多政策的推動需要仰賴地方民代協助宣傳；針對下屆基隆市長，他也表達基隆一定會提會贏、適合人選，艱困選區不要太多派系考量。

議員張之豪轉述，座談過程看得出來賴清德總統非常誠懇，而且非常深入，請議員講出對現在政策的觀察，及有哪些可以改善的地方，每一題都有實際具體回應，有問必答，還會問應該怎麼做比較好，擺低姿態傾聽建言，互相討論。

張之豪轉述，賴總統說，多年來政府政策一直有推陳出新，但的確有很多宣傳沒有銜接好，要讓民眾更有感，總統提及運動部的成立，就是要解決地方推動體育的瓶頸。總統並說，中央和地方的政策要同步，行政院已重整隊形並調整施政優先順序，從北到南的施政，要把打線都串連在一起。

針對黨內系統的改革，總統有提及團隊的改組都很年輕化，戰力很強且優秀，中央黨部也是一樣，之前他們的呼籲，到現在府院黨修改的步伐，已經有默契，日前和總統會面後也建立平台，相關訊息都可往上反映，黨務的改革就拭目以待。

據轉述，針對民進黨基隆市下屆市長人選，總統沒有特別說出人選為何，但提及「一定會提出會贏、適合的人選，民進黨責無旁貸。」地方的施政大家點滴在心頭，民進黨要來改善目前市政低迷的情況。而基隆在結構上屬於比較不容易的地方，議員的角色更形吃重，大家更要團結，「艱困的選區不要有太多派系的考量」，

張之豪向總統說，基隆目前最大的問題就是交通通勤的問題，中央應提出具體方式解決，比如國光客運目前因有財務狀況停駛部分路線和班次，總統應允請交通部研究解決。

針對2026年的九合一選舉，徐國勇要求黨公職及黨工要團結起來，爭取民眾的支持、贏得人民的信任。

民進黨基隆市黨部主委林明智轉述，賴總統在會中並沒有特別提及先前大罷免及2026年九合一大選布局，但總統有表示「執政過程中遇到一些挫折」，很多政策的推動需要地方民代協助宣傳，才能讓民眾有感。

議員鄭文婷轉述，賴清德在會中說，民進黨執政進入第10年，後續會強化青年政策，包括社宅與婚育宅等相關政策的推動。有議員建議賴總統應擇期去「社宅住一晚」了解需求，賴總統允諾研議，並請地方黨公職一起投入社宅相關政策的宣傳、推廣。

議長童子瑋目前被民進黨視為下屆基隆市長熱門人選，但他今天沒有出席座談，因慶安宮今天剛好普度。

