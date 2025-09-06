民進黨啟動22縣市巡迴座談 賴總統赴萬華廣照宮贈匾

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（中）由民進黨秘書長徐國勇（右五）陪同，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾，並上香致意。記者邱德祥／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（中）由民進黨秘書長徐國勇（右五）陪同，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾，並上香致意。記者邱德祥／攝影

民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統由民進黨秘書長徐國勇陪同，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾，並上香致意。

大罷免全免受挫後，民進黨調整腳步出發，今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統在民進黨秘書長徐國勇陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發，至全國各地聽取地方意見、與全民溝通，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾並上香，面對民眾的加油聲，賴清德也振臂回應。

民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（中）向民眾揮手致意。記者邱德祥／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（中）向民眾揮手致意。記者邱德祥／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（中）向民眾振臂加油。記者邱德祥／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（中）向民眾振臂加油。記者邱德祥／攝影

