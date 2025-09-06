民進黨啟動22縣市巡迴座談 賴總統赴萬華廣照宮贈匾
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統由民進黨秘書長徐國勇陪同，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾，並上香致意。
大罷免全免受挫後，民進黨調整腳步出發，今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統在民進黨秘書長徐國勇陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發，至全國各地聽取地方意見、與全民溝通，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾並上香，面對民眾的加油聲，賴清德也振臂回應。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言