吳志中接受法媒專訪 肯定台法半導體合作里程碑

外交部政務次長吳志中日前接受法國「論壇報」視訊專訪，相關報導於5日刊出，內容聚焦鴻海與法國達利思（Thales）合作，在法國設立先進封裝廠的戰略意涵。吳志中表示，台灣半導體的成功並非單打獨鬥，而是長期與歐洲合作的成果。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中7月中旬接受法國「論壇報」（La Tribune）記者夏奈（AmélieCharnay）視訊專訪，相關報導5日以「法國半導體廠揭幕：鴻海與達利思合作幕後故事」為題刊出。

外交部指出，內容聚焦台灣鴻海（富士康）與法國國防工業巨頭達利思（Thales）合作，在法國設立先進封裝廠的戰略意涵，投資總額達歐元2.5億元，產品將專供航太、國防與汽車產業使用，展現法國推動微電子自主的決心。

吳志中受訪時指出，「我們無權強迫鴻海到法國投資，但我們能提供協助，而我們也做到了」，並在專訪中強調，台灣優先尋求與歐洲合作，特別是法國、英國與德國等與台灣共享民主價值的國家，台灣希望吸引更多法國學生與工程師赴台，參與半導體產業發展。

吳志中進一步指出，台灣半導體的成功並非單打獨鬥，而是長期與歐洲合作的成果，包括荷蘭飛利浦、ASML、德國巴斯夫與法國液化空氣公司等企業，均是台灣產業發展的重要夥伴，台灣具備設計、晶圓代工與先進封裝的完整產業體系，全球晶片產量佔比約7成，先進晶片達95%，人工智慧所需晶片更達100%，充分顯示台灣在國際供應鏈中的不可取代性。

針對投資趨勢，吳志中表示，十年前台商在中國投資佔比高達84%，2024年已降至7%，今年上半年更低於3%，顯示台灣企業正積極分散風險，而台灣與歐洲民主夥伴的合作不僅限於半導體，也涵蓋汽車、航太與通訊等領域。此一發展不僅符合經濟利益，更有助確保關鍵產業不被中國「武器化」控制，並共同維護自由民主世界的核心價值。

外交部說明，「論壇報」為法國財經與產業新聞領域的權威媒體，對法國和歐洲經濟決策及產業發展，具有關鍵參考和輿論引導地位。

商品推薦