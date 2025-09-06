駐以代表受知名播客專訪：台灣全力捍衛國際參與空間

以色列知名英俄雙語播客「最佳電台」5日播出駐以代表李雅萍專訪。李雅萍指出，中國侵台和顛覆國際自由秩序的野心如司馬昭之心；民主台灣主權獨立，積極強化自我防衛能力，並全力捍衛在聯合國及國際參與空間，反擊中國合理化併吞的企圖。

駐以色列代表處表示，「最佳電台」（LuchsheyeRadio）受眾約20萬人，這是首度針對台灣議題製播節目，顯示台海和平穩定的現狀攸關全球利益，備受關注。

李雅萍在專訪中說，台灣長久身處中國威脅民主陣營前線。俄烏戰爭爆發及戰事發展，讓台灣深切體認強化自我防衛能力的重要性與迫切性。

她表示，台灣身為印太地區和平及繁榮要角，面對中方持續加大脅迫奪台，台灣致力強化國防及社會防衛韌性，並與美國及區域盟友國家強化聯防及嚇阻力道，讓中國認清無法承受侵台嚴重後果。

李雅萍也反擊中國透過法律戰，排除台灣參加國際組織。她強調，民主台灣主權獨立，全力捍衛在聯合國及國際組織參與空間，反擊中國合理化併吞的企圖。感謝美國及七大工業國集團（G7）等國家一再公開重申關切台海和平穩定，並支持台灣的國際參與，籲促全球民主國家持續展現挺台立場。

商品推薦