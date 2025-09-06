快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

政院人士：整體討論挹注地方財源　盼多資源縣市斟酌

中央社／ 台北6日電

明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達新台幣8840.9億元，較今年度分配數增加4165.1億元。政院人士指出，明年度中央挹注地方各項財源總額創歷史新高，因此會盡快邀集地方就整體財源來討論事權分配，預料也會觸及財劃法修法議題，期盼已獲較多資源的縣市斟酌考量。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。統籌分配稅款部分，財政部日前依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，增加幅度將近9成，占中央歲入比率達31%。

根據財政部公布的中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細表，以及內政部7月人口統計資料計算，相較今年度與明年度，全國以台北市獲配逾1149.2億元居冠，人均可分到4.6萬元，不過人口最多的新北市，人均分不到2.4萬元。

不過，多個縣市都對統籌分配稅款分配金額有意見，新北市長侯友宜就提到，新北市不求多，只求公平；台南市長黃偉哲則指台南明年統籌分配稅款數額或增幅都居6都最後，未來若還要承接中央轉移事權，每年可能短缺達312億元；高雄市長陳其邁表示，不能有縣市在財劃法拿的錢比較多，結果在計畫型補助或一般補助時拿更多，這會加劇城鄉差距。

政院人士則說，由於新版財劃法在去年12月倉促修法，政院雖曾提出覆議，也在覆議理由中提醒公式錯誤問題，希望立院重新審慎思考，但立院仍否決覆議案，財政部也只能依法行政。

政院人士表示，資源有限情況下，政府對一般性補助款補助內容將有所調整，尤其財劃法第30條規範也很清楚，中央為謀全國之經濟平衡發展，「得」酌予補助地方政府，因此未來將盡快與各市縣政府溝通協調中央與地方事權相關事宜。

據了解，除討論事權分配事宜，由於新版財劃法水平分配公式有問題，目前有超過300億元無法完成分配，加以多縣市對公式多所質疑，預料討論事權分配時，也會觸及財劃法修法議題，期盼討論時能對300餘億元的分配先達成共識，再進一步討論如何修法處理。

此外，政院人士指出，中央考量一般性補助款和計畫型補助款是視地方財政能力給予，過去已長期挹注地方，再加上財劃法修正後地方財源整體充足，因此未來，一般性補助將納入部分原本歸在計畫型補助的事項，且地方申請一般性補助款需經各部會核定，最高補助上限都為90%。

政院人士說，整題而言，一般性補助款和計畫型補助款3大方向包含，重大施政項目是中央支應為主；二，中央、地方共同分擔的污水下水道、縣市管道路、漁港下水道、地方藝文等建設原則保留協助50%，但是地方情形彈性討論；而地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費、部分廢棄物清理經費等，回歸地方制度精神。

據了解，但有部分地方政府憂慮部會調整計畫型補助可能會一刀切，正需要發展，或是早就發展成熟的縣市，都給同樣的補助比例，反而加劇各縣市發展落差。政院人士表示，相關補助的確應該視地方財政體質來進行調節，這也是需要討論的議題。

政院人士也說，過去幾年來中央持續提高對地方的補助，且每年都創新高，除苗栗外，地方財政體質都已強健，因此討論事權分配時，各縣市獲得的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助將合併討論，期盼已獲較多資源的縣市斟酌考量。

財劃法 補助款

延伸閱讀

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

控新版財劃法上路後中央補助款反而減少58億 澎湖縣長陳光復北上「爭錢」

影／新竹縣統籌分配稅款不如預期 楊文科籲科技廠設籍留稅源

盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

相關新聞

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，也有多人在押，在野質疑行政干預司法嚴重。賴清德總統今...

民眾黨將成「兩個太陽」？ 曲兆祥：柯文哲始終是核心

民眾黨前主席柯文哲可能下周有可能交保，外界議論與現任主席黃國昌是否出現「兩個太陽」現象？文化大學教授曲兆祥認為，民眾黨的...

賴清德喊行政干預司法時代已過 民眾黨轟鴕鳥：一廂情願發言

民眾黨前主席柯文哲昨獲合議庭裁定7000萬交保，但近來不分藍白多次向賴總統喊話，應釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。賴...

不怕白營「雙太陽」 藍評估綠政治打壓愈強在野黏和力也愈強

民眾黨主席黃國昌在前主席柯文哲身陷囹圄時接任主席，柯文哲經過一年多羈押，昨被裁定得以交保，民眾黨有機會「雙太陽」相互輝映...

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

大罷免失敗讓綠營元氣大傷，身兼黨主席的賴清德總統啟動22縣市巡迴座談，首站今天到基隆七堵慶濟宮參香，隨後與黨籍立委王正旭...

普發現金一萬元要來了？卓榮泰曝最快發放、領取期程

外界關注普發現金進度，行政院長卓榮泰6日受訪時表示，普發現金將編入總額5,700億元的「韌性條例特別預算」，預計下周送交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。