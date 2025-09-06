審計長任期10月屆滿 立院估最遲19日開議審查

快訊

中央社／ 台北6日電

外界關注立法院新會期何時開議，立院人士今天表示，由於審計長陳瑞敏任期10月屆滿，立院最遲9月30日要處理人事同意權案，依法院會表決前10日要擬具審查報告，因此9月19日要開全院委員會審查，立法院長韓國瑜近日會召集朝野協商討論開議日。

現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，總統賴清德依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。依審計部組織法第3條規定，審計長任期6年，無連任限制。

立法院第11屆第4會期已於1日展開立委報到作業，在歷經726、823罷免投票，以及史上最長的第3會期，外界關注立法院第4會期將何時開議。

立院人士指出，立法院已收到總統府的咨文，根據立法院職權行使法規定，審計長人事同意權案交付全院委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於1個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集學者專家、公民團體及社會公正人士參與審查，並應於院會表決之日10日前，擬具審查報告。

立院人士表示，立法院已收到總統府的提名咨文，並在8月15日的院會中，將審計長人事同意權案交付全院委員會審查。

立院人士指出，由於陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，立法院最遲要在9月30日的院會中處理人事同意權案，而依立法院職權行使法規定，院會表決前10日要擬具審查報告，因此最遲9月19日要開全院委員會審查，而且還要召開公聽會，由朝野黨團推薦學者專家。

立院人士表示，目前比較可能的開議日期分別是16日、19日。如果16日開議，可以先處理上會期沒時間處理的有共識法案，19日開議則是直接進行審計長人事同意權的全院委員會審查。韓國瑜將在近日召集朝野協商，討論開議日期。

朝野協商 立法院職權行使法

相關新聞

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，也有多人在押，在野質疑行政干預司法嚴重。賴清德總統今...

賴清德喊行政干預司法時代已過 民眾黨轟鴕鳥：一廂情願發言

民眾黨前主席柯文哲昨獲合議庭裁定7000萬交保，但近來不分藍白多次向賴總統喊話，應釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。賴...

不怕白營「雙太陽」 藍評估綠政治打壓愈強在野黏和力也愈強

民眾黨主席黃國昌在前主席柯文哲身陷囹圄時接任主席，柯文哲經過一年多羈押，昨被裁定得以交保，民眾黨有機會「雙太陽」相互輝映...

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

大罷免失敗讓綠營元氣大傷，身兼黨主席的賴清德總統啟動22縣市巡迴座談，首站今天到基隆七堵慶濟宮參香，隨後與黨籍立委王正旭...

普發現金一萬元要來了？卓榮泰曝最快發放、領取期程

外界關注普發現金進度，行政院長卓榮泰6日受訪時表示，普發現金將編入總額5,700億元的「韌性條例特別預算」，預計下周送交...

柯文哲若回歸... 民眾黨「雙核心」牽動藍白合與2026布局

台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，柯雖透過選任律師聲明表示「需再深思」，待下周一決定...

