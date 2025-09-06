聽新聞
賴清德喊行政干預司法時代已過 民眾黨轟鴕鳥：一廂情願發言
民眾黨前主席柯文哲昨獲合議庭裁定7000萬交保，但近來不分藍白多次向賴總統喊話，應釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。賴清德總統今出席活動時說，「行政干預司法時代已過去了。」民眾黨發言人吳怡萱批鴕鳥心態指出，賴一廂情願的發言，跟真實民意感受落差大。
吳怡萱表示，賴總統一廂情願的發言，與現實脫節，跟真實民意感受落差極大，更顯現賴的鴕鳥心態，不願正視民進黨對司法改革的承諾跳票，甚至大走回頭路。
吳怡萱強調，國人對司法信任度逐漸下滑是不爭的事實，京華城案就是一面照妖鏡，映照出黨檢及特定媒體，將檢調扭曲成掌權者整肅異己的工具、變成追殺政敵的鷹犬，押人取供、侵害人權，摧毀台灣的民主法治。
吳怡萱指出，民眾黨會積極推動830當天提出來的行動改革宣言，包括ㄧ、強化偵查不公開，嚴肅追究洩密責任；二、杜絕濫權羈押，有效防止押人取供；三、提升檢察體系獨立性，杜絕政治黑手操縱司法人事影響個案；四、盡速讓陽光照進法庭，提升司法透明度，強化公眾監督。
