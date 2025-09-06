快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報資料照片
賴清德總統。圖／聯合報資料照片

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，也有多人在押，在野質疑行政干預司法嚴重。賴清德總統今意有所指表示，行政干預司法的時代已過。國民黨發言人鄧凱勛表示，希望賴總統不要僅停留在口號，而是能落實在實際行動上。

在野不分藍白，多次向賴清德喊話，指應該釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。柯文哲雖被裁定交保，但國民黨工仍有多人在押中。賴總統今出席「全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會」，他公開表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。

針對賴總統說法，鄧凱勛說，很高興看到賴清德總統終於意識到「行政不能干預司法」的重要性。過去一年多來，幾乎每一份民調都顯示台灣人民對司法的信任屢創新低，一連串爭議案件中審理過程的不公正，例如由特定媒體洩露案情公審、司法資源的錯誤配置以及動輒延宕數月的羈押，都讓國人對賴政府破壞司法公正性，感到深惡痛絕。

鄧凱勛表示，在這些案件中，社會普遍感受到的不是司法的公正，而是政治算計、選擇性辦案，甚至連民進黨立法委員都曾在國會殿堂質疑，台灣的司法是否有濫用羈押制度的嫌疑。

鄧凱勛強調，國民黨期待司法能真正做到不問黨派、只問是非，絕不容許任何政治力量介入來破壞司法公正性，這是全民共同的期盼，也是對賴清德政府最基本的要求，希望賴總統所說的「行政不能干預司法」不要僅停留在口號，而是能落實在實際行動上。

國民黨發言人鄧凱勛。圖／國民黨文傳會
國民黨發言人鄧凱勛。圖／國民黨文傳會

司法 國民黨 賴清德 柯文哲

延伸閱讀

綠評估柯文哲交保雖牽動白營權力結構 若在野續合衝擊2026、2028

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲...邱佩琳來相迎

民進黨22縣市巡迴今啟動 賴清德首站從基隆出發

柯文哲交保「需深思」 黨內分析：保護民眾黨 切割其司法案

相關新聞

普發萬元最快10月起動 卓榮泰：在台永居外籍人士也納入

總統府正式公告韌性特別條例，閣揆卓榮泰也宣布，行政院會下周將送出特別預算，外界估計最快10月就可發放現金1萬元。卓榮泰今...

不想被解讀背書柯建銘 立院開議在即民進黨團幹部湊不齊

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團改組成為黨內檢討一部分，連賴清德總統都公開表達支持，但民進黨立院黨團總召柯建銘至今不願交...

賴清德喊行政干預司法時代已過 民眾黨轟鴕鳥：一廂情願發言

民眾黨前主席柯文哲昨獲合議庭裁定7000萬交保，但近來不分藍白多次向賴總統喊話，應釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。賴...

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，也有多人在押，在野質疑行政干預司法嚴重。賴清德總統今...

不怕白營「雙太陽」 藍評估綠政治打壓愈強在野黏和力也愈強

民眾黨主席黃國昌在前主席柯文哲身陷囹圄時接任主席，柯文哲經過一年多羈押，昨被裁定得以交保，民眾黨有機會「雙太陽」相互輝映...

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

大罷免失敗讓綠營元氣大傷，身兼黨主席的賴清德總統啟動22縣市巡迴座談，首站今天到基隆七堵慶濟宮參香，隨後與黨籍立委王正旭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。