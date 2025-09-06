賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，也有多人在押，在野質疑行政干預司法嚴重。賴清德總統今意有所指表示，行政干預司法的時代已過。國民黨發言人鄧凱勛表示，希望賴總統不要僅停留在口號，而是能落實在實際行動上。

在野不分藍白，多次向賴清德喊話，指應該釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。柯文哲雖被裁定交保，但國民黨工仍有多人在押中。賴總統今出席「全國律師聯合會第78屆律師節慶祝大會」，他公開表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。

針對賴總統說法，鄧凱勛說，很高興看到賴清德總統終於意識到「行政不能干預司法」的重要性。過去一年多來，幾乎每一份民調都顯示台灣人民對司法的信任屢創新低，一連串爭議案件中審理過程的不公正，例如由特定媒體洩露案情公審、司法資源的錯誤配置以及動輒延宕數月的羈押，都讓國人對賴政府破壞司法公正性，感到深惡痛絕。

鄧凱勛表示，在這些案件中，社會普遍感受到的不是司法的公正，而是政治算計、選擇性辦案，甚至連民進黨立法委員都曾在國會殿堂質疑，台灣的司法是否有濫用羈押制度的嫌疑。

鄧凱勛強調，國民黨期待司法能真正做到不問黨派、只問是非，絕不容許任何政治力量介入來破壞司法公正性，這是全民共同的期盼，也是對賴清德政府最基本的要求，希望賴總統所說的「行政不能干預司法」不要僅停留在口號，而是能落實在實際行動上。

