影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

大罷免失敗讓綠營元氣大傷，身兼黨主席的賴清德總統啟動22縣市巡迴座談，首站今天到基隆七堵慶濟宮參香，隨後與黨籍立委王正旭、議員及社團民眾閉門座談，不只同為正國會的前秘書長林右昌、前立委蔡適應兩人未缺席，連議長童子瑋也沒有出現。賴總統未回應民眾黨前主席柯文哲獲交保一事，但民眾黨籍副市長邱佩琳陪同上香、合照，兩人有握手及交談有互動。

賴清德總統今天上午約11時到達基隆七堵慶濟宮先參香，由民進黨秘書長徐國勇、立委王正旭、基隆副市長佩琳及多名黨籍議員陪同，議長童子瑋另有行程未出席參香及座談。

賴清德進入時直接進入慶濟宮參香，未回應媒體任何問題，邱佩琳被問及對柯文哲獲交保未來民眾黨還有黃國昌等「兩個太陽」怎麼看？邱佩琳回應，基隆有很多施政需要中央支持，今天來向總統表達，她專心於市政，不過問民眾黨的事。

徐國勇表示，這次下鄉要從台灣頭走到台灣尾，因此今天從基隆出發，是最好的契機，從七堵媽祖廟出發是最好的。

民進黨議員張之豪說，近一周看到行政院團隊已有很多的調整，今天希望向總統表達細節如何來執行，好的政策需要讓人民有感，希望府院紙都要和地方民意連結在一起。

民進黨議員鄭文婷表示，大罷免的問題，因為基隆政治版圖本來就是藍大於綠，對於這次罷免的結果，未來應該更加努力經營地方，聽取民眾的聲音，才能獲得民意的支持。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，今天主要是秘書長徐國勇、賴清德總統與黨內民代及社團人士針對黨內的應興應革的地方交流，只有邀請現任為主，並未邀請前任林右昌和蔡適應，外界不需有不必要的聯想。

林右昌上月為大罷免失利請辭秘書長後沈潛，許久未參與政治活動，日前出國去參加大阪的世界博覽會多日，尚未返國。另外，被視為民進黨下屆基隆市長熱門人選的議長童子瑋，是賴清德外甥，今天也意外未出席，另有行程。 賴清德總統下鄉首站今天到基隆七堵慶濟宮參香及座談。記者游明煌／攝影 賴清德總統下鄉首站今天到基隆七堵慶濟宮參香及座談。記者游明煌／攝影 賴清德（左）總統下鄉首站今天到基隆七堵慶濟宮參香及座談，與民眾黨籍副市長邱佩琳（右）互動。記者游明煌／攝影

