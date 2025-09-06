不怕白營「雙太陽」 藍評估綠政治打壓愈強在野黏和力也愈強

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
本屆立法院去年2月就任時，柯文哲（左二）以民眾黨主席之姿在立法院餐廳，帶著黃國昌（左一）和國民黨立院總召傅崐萁（右一）等把酒言歡。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌在前主席柯文哲身陷囹圄時接任主席，柯文哲經過一年多羈押，昨被裁定得以交保，民眾黨有機會「雙太陽」相互輝映，但「柯意」和「黃志」若有不同，可能影響未來藍白合作。藍營人士認為，沒有所謂雙太陽問題，因為民進黨政治打壓力道愈強，藍白兩黨的黏和力道也就愈強。

本屆立法院去年2月就任時，柯文哲以民眾黨主席之姿在立法院餐廳，帶著黃國昌和國民黨立院總召傅崐萁等把酒言歡。傅當時還表示，感受到柯文哲及民眾黨的誠意，大家的目標一致，讓台灣更好，一起來加油，這不是第一次，也不會是最後一次，未來會持續來往，為台灣好，一起同心努力。

之後，藍白在立院議題合作逐步累積善意，包括去年立院闖關國會改革法案，民眾黨都和國民黨保持一定程度的合作，直到去年9月柯文哲被羈押前，仍是如此。但若柯文哲重獲自由，民眾黨「雙太陽」恐對現有藍白合的默契產生化學變化。

藍營人士認為，首先依北院的交保裁定，柯文哲不得對證人有任何接觸，意即不僅不能探詢案情，參與黨務也有實質困難；其次，民眾黨就是由柯文哲所創立，大多數的民眾黨員也是因為柯文哲的號召才入黨，現階段柯文哲精神領袖的意義會大於實質領導。

該人士也說，第三則是柯文哲是聰明人，政治路要走的更長久，現在最重要就是在法律上還自己清白，參與黨務運作不僅容易讓民進黨找到操弄的空間，恐怕也不利於司法審判。

該人士認為，過去一段時間，藍白在國會的議題合作以及反罷免的選戰合作，不論是柯文哲或是黃國昌擔任主席，都有非常好的默契，也不失政黨的獨立性。「合則兩利，分則兩害」，「監督制衡民進黨」是國眾兩黨最重要的戰略目標，不論是議題合作，或是進入2026年選戰合作的「深水區」，民進黨政治打壓力道愈強，藍白兩黨的黏和力道也就愈強。

國民黨立委李彥秀也認為，擔心柯文哲交保後民眾黨會形成「雙核心」、「兩個太陽」，恐怕是想像力太豐富了，柯文哲就算是太陽，也會是溫暖的煦陽，而不會強求爭輝。

