普發現金一萬元要來了？卓榮泰曝最快發放、領取期程
外界關注普發現金進度，行政院長卓榮泰6日受訪時表示，普發現金將編入總額5,700億元的「韌性條例特別預算」，預計下周送交行政院，盼國會開議後能儘速排入審查，只要立法院通過，依特別條例規定，一個月內即可啟動發放程序，並在七個月內讓全民受惠。
卓榮泰上午出席「2025台北3C電器空調電腦影音大展」時表示，這次編列的特別預算，目的是加強產業支持與民生照顧，同時涵蓋災後重建相關支出，將提供更廣泛、多元的協助。
針對普發現金，卓榮泰說，政府已依立法院提案全面納入計算，不僅國人，持有在台永居許可的外籍人士也將涵蓋在內，為此，政府在原編列的基礎上再增列10億元，確保發放範圍完整。
他強調，政府希望在立法院支持下，讓特別預算快速上路，藉此同時促進產業發展與民生安定，讓全民共享政策成果。
