柯文哲若回歸... 民眾黨「雙核心」牽動藍白合與2026布局

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台北地方法院日前審理京華城案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，柯文哲表示需要再沉思。圖／聯合報系資料照
台北地方法院日前審理京華城案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，柯文哲表示需要再沉思。圖／聯合報系資料照

台北地院審理京華城弊案，合議庭昨裁定民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，柯雖透過選任律師聲明表示「需再深思」，待下周一決定。若交保，民眾黨將正式進入「雙核心」時代。黨內認為，2026選舉的藍白合定調，特別是4縣市主戰場，仍需柯文哲最終拍板，「黃柯」如何搭配，將決定民眾黨走向。

民眾黨內人士分析，若柯文哲順利交保出來，將會對民眾黨有三點影響，其中包括藍白2026地方合作的定調；其次立院法案的提案，司法改革的政治提案會有哪些；第三則是對民眾黨的聲量加分，且有利2026。

黨內人士進一步說明，柯文哲交保對民眾黨是明確利多，牽動2026地方合作的定調與立院藍白協作的節奏。目前民眾黨現任主席黃國昌對合作區域與規模仍在審慎評估，「兩年條款」也是會尊重柯文哲的態度；因此最終拍板仍需由柯文哲出面整合。

至於新北、宜蘭、新竹、嘉義市4縣市主戰場，黨內人士認為，這些潛在人選多是柯文哲任內培養的「柯系」幹部，協調空間大、也更好對外整隊。立院方面，白營本會期會強化司法改革提案，包含透明、責任與程序面向，這部分需要與藍營合作才有機會推進。

該名人士說，柯文哲出關會讓民眾黨聲量持續望上走；下一步是把聲量轉為組織與選票，特別是年輕族群。面對民進黨已成立選對會，國民黨也在新媒體的應用上突飛猛進，民眾黨要用更明確的人選布局來回應年輕族群的期待。

不過另一名白營人士憂心，柯文哲出來後，因為不能接觸被告及證人，在這個前提下，要如何繼續處理黨務也是需要考慮好的方向，不能再被執政黨抓到小辮子，避免違反保釋條例又被抓回去關。就看黃國昌與柯文哲如何相互搭配，黨內權力與路線拉扯，將決定民眾黨未來走向。

柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）日前號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人。圖／聯合報系資料照
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）日前號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人。圖／聯合報系資料照

