林佳龍會帛琉國務部長 盼在太平洋島國論壇堅定挺台

中央社／ 台北6日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照

外交部林佳龍昨天會晤帛琉國務部長艾古斯。林佳龍指出，艾古斯即將出席在索羅門群島舉辦的「太平洋島國論壇」（PIF），雖然台灣今年未受邀出席PIF，盼艾古斯續秉「太平洋之道」多元與包容精神，在PIF場域堅定支持台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天會晤帛琉共和國國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）伉儷，代表政府誠摯歡迎艾古斯訪台出席「2025 國際警察合作論壇」，增進台帛緊密合作關係。

林佳龍致詞時提及，今年1月擔任特使訪問帛琉期間受到艾古斯盛情接待，很高興能在台北歡迎艾古斯伉儷來訪。

林佳龍另提及，艾古斯即將出席在索羅門群島舉辦的「太平洋島國論壇」（PIF），雖然今年包含台灣在內的所有夥伴皆未受邀出席PIF，台灣仍與各國就彼此關注議題持續深化交流，盼請艾古斯續秉「太平洋之道」（Pacific Way）多元與包容精神，在PIF場域堅定支持台灣。

林佳龍指出，明年將由帛琉主辦PIF峰會及相關的夥伴會議，外交部自去年起推動的「榮邦計畫」屆時也將在帛琉向與會各國領袖展現台帛合作成果，以行動落實「總合外交」的施政理念。

艾古斯感謝林佳龍及台灣政府盛情接待，表示台帛邦誼穩固，歷久彌新，並盛讚台帛兩國多年來在各領域合作成果豐碩，也期待未來在台灣推動的榮邦計畫下，台帛能更深化其他領域的交流。

艾古斯另指出，打擊犯罪不分國界，台灣在犯罪防治領域卓有貢獻，帛琉也將持續支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL），捍衛台灣及全球打擊犯罪的共同權益。

PIF 林佳龍 外交部

