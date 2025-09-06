民進黨22縣市巡迴今啟動 賴清德首站從基隆出發

高雄綠營4位立委搶市長提名明爭暗鬥、話題不斷，各地有意參加議員初選者也配合市長選戰辦地方說明會創造雙贏，各選區老將、新人陸續掛出戰旗，出現為搶提名優勢隔空互嗆或「員工挑戰老闆」等局勢，熱戰區砲聲隆隆，也有沒有煙硝味的寧靜選區，熱度有落差。 2026年議員選舉，民進黨在陳其邁母雞效應帶領下，以獨立過半為目標，為讓席次極大化，湧言會、新潮流兩大派系老將新秀搶出頭，早已深入各地基層與選民搏感情。

