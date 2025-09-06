民進黨22縣市巡迴今啟動 賴清德首站從基隆出發

快訊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（右）在民進黨秘書長徐國勇（左）陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發。記者余承翰／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（右）在民進黨秘書長徐國勇（左）陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發。記者余承翰／攝影

民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統在民進黨秘書長徐國勇陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發，將至全國各地聽取地方意見、與全民溝通。

賴清德總統（左）今天啟動22縣市巡迴座談，首站從基隆七堵慶濟宮出發，合照時與基隆市副市長邱佩琳（右）交談。記者余承翰／攝影
賴清德總統（左）今天啟動22縣市巡迴座談，首站從基隆七堵慶濟宮出發，合照時與基隆市副市長邱佩琳（右）交談。記者余承翰／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（前中）在民進黨秘書長徐國勇（前左二）陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發，基隆市副市長邱佩琳（前右一）到場接待。記者余承翰／攝影
民進黨今天啟動22縣市巡迴座談，賴清德總統（前中）在民進黨秘書長徐國勇（前左二）陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發，基隆市副市長邱佩琳（前右一）到場接待。記者余承翰／攝影
賴清德總統（中）今天啟動22縣市巡迴座談，首站從基隆七堵慶濟宮出發。記者余承翰／攝影
賴清德總統（中）今天啟動22縣市巡迴座談，首站從基隆七堵慶濟宮出發。記者余承翰／攝影

