影／卓榮泰參觀電器展 現場高歌展現好歌喉
卓榮泰今天前往「2025台北3C電器空調電腦影音大展」，並參觀多家國內外3C電器空調電腦影音廠商攤位，在經過一家卡拉OK廠商時，卓榮泰當場拿起麥克風高歌一曲，展現好歌喉。
卓榮泰受訪時，特別感謝北市電器公會理事長廖全平在丹娜絲颱風災後重建工作上，送了很多除濕機、冰箱、洗衣機等家電產品給在災區的民眾，包括維修時也大打折扣，他也代表政府對公會廠商、所有理監事們表達感謝。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言