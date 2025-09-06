談2026 徐國勇：該初選就初選不會被沒收
民進黨秘書長徐國勇昨天接見日本東京大學學者訪團表示，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收。並強調，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方。
民進黨今天發布新聞稿指出，徐國勇昨天（5）日下午接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行時，首先向松田康博長期對台灣的建言與關心表達誠摯感謝。
徐國勇透露，他時常閱讀松田康博針對台日關係、台海局勢、日本政局的文章，獲益良多，對於松田康博的精闢見解深表欽佩。
針對大罷免後局勢，徐國勇不諱言指出，民進黨正處於低潮時期，但他對台灣的民主與自由深具信心，民進黨正在檢討與整合的過程當中，只會越來越團結，他對未來抱持樂觀態度。
徐國勇表示，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收。並強調，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方。
徐國勇坦言，長期執政會讓民眾幻想到改變可能會更好，甚至想試試看。但高雄的「韓氏經驗」讓大家知道，仍然是民進黨才是最進步、最自由、最民主的政黨。高雄的嘗試改變，讓民眾感到民進黨才是真正值得信賴的政黨。
對於美國關稅是否助長「疑美論」在台發酵，徐國勇表示，關稅確實有讓疑美上升，但「疑美論」主要是部分媒體與人士操弄的論點，大部分民眾仍對美國有信心，特定人士的放話影響有限。他並說，無論是美國對台軍售、在國安上的合作、其官員與國會議員的挺台發言，甚至台積電與輝達在台灣的鉅額投資，都足使疑美論不攻自破。
針對假訊息的傳播，徐國勇雖表憂心，但也樂觀指出，民眾對於假訊息的辨識能力已大幅增加。不過，他坦言，人工智慧（AI）的進步已帶來真假難辨的假資訊，政府因此必須加強闢謠，而這也是目前黨中央的重要工作，回應輿情必須秉持「222法則」，簡要、及時處理。
訪賓包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員黃偉修等，由民進黨國際部主任陳文昊 、中國部主任吳峻鋕陪同接見。
