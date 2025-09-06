快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

談2026　徐國勇：該初選就初選不會被沒收

中央社／ 台北6日電

民進黨秘書長徐國勇昨天接見日本東京大學學者訪團表示，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收。並強調，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方。

民進黨今天發布新聞稿指出，徐國勇昨天（5）日下午接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行時，首先向松田康博長期對台灣的建言與關心表達誠摯感謝。

徐國勇透露，他時常閱讀松田康博針對台日關係、台海局勢、日本政局的文章，獲益良多，對於松田康博的精闢見解深表欽佩。

針對大罷免後局勢，徐國勇不諱言指出，民進黨正處於低潮時期，但他對台灣的民主與自由深具信心，民進黨正在檢討與整合的過程當中，只會越來越團結，他對未來抱持樂觀態度。

徐國勇表示，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收。並強調，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方。

徐國勇坦言，長期執政會讓民眾幻想到改變可能會更好，甚至想試試看。但高雄的「韓氏經驗」讓大家知道，仍然是民進黨才是最進步、最自由、最民主的政黨。高雄的嘗試改變，讓民眾感到民進黨才是真正值得信賴的政黨。

對於美國關稅是否助長「疑美論」在台發酵，徐國勇表示，關稅確實有讓疑美上升，但「疑美論」主要是部分媒體與人士操弄的論點，大部分民眾仍對美國有信心，特定人士的放話影響有限。他並說，無論是美國對台軍售、在國安上的合作、其官員與國會議員的挺台發言，甚至台積電與輝達在台灣的鉅額投資，都足使疑美論不攻自破。

針對假訊息的傳播，徐國勇雖表憂心，但也樂觀指出，民眾對於假訊息的辨識能力已大幅增加。不過，他坦言，人工智慧（AI）的進步已帶來真假難辨的假資訊，政府因此必須加強闢謠，而這也是目前黨中央的重要工作，回應輿情必須秉持「222法則」，簡要、及時處理。

訪賓包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員黃偉修等，由民進黨國際部主任陳文昊 、中國部主任吳峻鋕陪同接見。

民進黨 徐國勇

延伸閱讀

傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：套老柯話「此時無聲勝有聲」

大罷免剛完就布局2026！徐國勇：政黨就是為選舉 較藍白慢了

9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

【重磅快評】老柯宮鬥出局 她的不敢及他的補刀更搶戲

相關新聞

普發萬元最快10月起動 卓榮泰：在台永居外籍人士也納入

總統府正式公告韌性特別條例，閣揆卓榮泰也宣布，行政院會下周將送出特別預算，外界估計最快10月就可發放現金1萬元。卓榮泰今...

不想被解讀背書柯建銘 立院開議在即民進黨團幹部湊不齊

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團改組成為黨內檢討一部分，連賴清德總統都公開表達支持，但民進黨立院黨團總召柯建銘至今不願交...

賴清德喊行政干預司法時代已過 民眾黨轟鴕鳥：一廂情願發言

民眾黨前主席柯文哲昨獲合議庭裁定7000萬交保，但近來不分藍白多次向賴總統喊話，應釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。賴...

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

民眾黨前主席柯文哲遭羈押一年，國民黨在大罷免期間因涉偽造連署的黨工，也有多人在押，在野質疑行政干預司法嚴重。賴清德總統今...

不怕白營「雙太陽」 藍評估綠政治打壓愈強在野黏和力也愈強

民眾黨主席黃國昌在前主席柯文哲身陷囹圄時接任主席，柯文哲經過一年多羈押，昨被裁定得以交保，民眾黨有機會「雙太陽」相互輝映...

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

大罷免失敗讓綠營元氣大傷，身兼黨主席的賴清德總統啟動22縣市巡迴座談，首站今天到基隆七堵慶濟宮參香，隨後與黨籍立委王正旭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。