普發萬元最快10月起動 卓榮泰：在台永居外籍人士也納入

總統府正式公告韌性特別條例，閣揆卓榮泰也宣布，行政院會下周將送出特別預算，外界估計最快10月就可發放現金1萬元。卓榮泰今天表示，在台灣永久居留的外籍民眾也一併包含在發放對象中，希望立法院開議後儘快排審特別預算，1個月內就可以啟動現金發放程序，7個月可發放完畢。

總統府昨日正式公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，閣揆卓榮泰也宣示，行政院會下周將通過並送出特別預算案，根據修正條文規定，特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，外界樂觀估計，最快10月可開始普發現金1萬元。

卓榮泰今天上午參觀「2025台北3C電器空調電腦影音大展」，他表示，感謝北市電器公會理事長廖全平在丹娜絲颱風災後重建工作上，送了很多除濕機、冰箱、洗衣機等家電產品給在災區的民眾，包括維修時也大打折扣，他代表政府對公會廠商、所有理監事們表達感謝。

他進一步表示，在5700億元特別預算中也包括大家關心的普發現金，經過立法院提議，行政院也認為如果要發，就全面廣泛發放，因此行政院增編了10億元，讓在台灣永久居留的外籍民眾也一併包含在發放對象中。他強調，往年的做法也包括在內。

卓榮泰說，行政院下周將送出韌性特別預算，希望立法院開議後能儘快排審、通過韌性特別預算，這樣就能儘快上路，讓產業、民生得到更多支持與照顧。卓榮泰指出，條文規定在1個月內就可以啟動現金發放程序，在7個月中希望大家都能普遍受惠。

行政院決定同意普發現金1萬元，新任祕書長張惇涵正式上任前就已邀集各相關部會了解籌備進度。了解，行政院普發萬元現金，將以2023年普發現金6000元時的領取方式為基礎規劃，當時領取方式共有5種，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放，以及特定對象直接入帳。

根據三讀修正的韌性特別條例，經費上限從5450億元增至5700億元，包括普發現金2360億元、國土安全韌性1500億元、因應美國對等關稅新政的經濟支持方案1130億元、社會支持710億元。

