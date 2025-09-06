民進黨今啟動全台巡迴座談 許宇甄批只邀現任綠民代：同溫層取暖

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
身兼民進黨主席的賴清德總統今啟動巡迴黨公職座談。國民黨立委許宇甄今批評，賴總統下鄉座談本應是與人民面對面、傾聽基層，卻只邀現任民進黨民代參加，拒不召開國是會議，寧可在同溫層取暖，與其說是溝通、交流，不如說是訓話、說教。

許宇甄說，賴清德與民進黨再度啟動下鄉座談，卻只邀請現任，顯見這場活動從設計之初，就不是要廣納民意，而是要營造出「下鄉溝通」的假象。與其說是溝通、交流，不如說是訓話、說教，更凸顯賴總統偏聽、鴨霸的形象。

許宇甄指出，台灣正面高關稅衝擊出口、低薪資與高物價壓縮民眾生活、青年失業率持續攀升等臨嚴峻挑戰。這些問題，不是單靠民進黨下鄉開閉門會議、自我安慰就能解決，而是需要廣納各方智慧，一同尋找良善對策。朝野政黨、專業人士、地方首長、民代、勞工及農漁業的意見，才是國家政策最寶貴的養分。

許宇甄感嘆，賴清德卻選擇逃避，拒不召開國是會議，寧可在同溫層取暖，把基層座談變成一場內部集會，坐在台上繼續扮演「我就是老大」角色，下鄉座談已淪為黨內自嗨。這樣的格局，不僅無法回應人民期待，更顯示他缺乏作為國家領袖應有的胸襟與承擔。

許宇甄強調，總統的領導格局，決定國家高度，若賴清德只想聽見被過濾後的掌聲，那麼他的施政將會離社會現實愈來愈遠。賴清德不該只想聽好聽的聲音，不該只想在內部取暖，而是要放下身段，開大門、走大路，面對最真實、最直接的民意。倘若賴清德依舊選擇活在同溫層，那麼下鄉開講注定只是幾場政治表演，無助於改善現狀，更難以扭轉內外交迫的局面。

賴清德 許宇甄 民進黨 國是會議

