避免破壞國土民眾黨團提修法光電開發前應環評

中央社／ 台北6日電

民眾黨團提出環境影響評估法修正草案增訂太陽光電系統條款，包含國家公園、野生動物棲息地、重要濕地、國營與公營事業土地、山坡地、水面型系統等，在開發前都應實施環評，修正案已於8月29日經院會逕付二讀。

社群平台日前上流傳轉載丹娜絲風災後太陽光電模組堆置分類照片，並以光電墳場為題，引起關注。民眾黨團日前多次舉行記者會質疑光電板棄置問題，並提出環境影響評估法修正草案，增訂光電系統條款。

民眾黨團在提案說明指出，鑑於近年太陽光電發電系統屢傳破壞環境，導致「山也光電板、海也光電板」，但多數光電案場卻不須實施環境影響評估，環境部長期不作為、怠忽職守，直至2025年1月才修改「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，擴大太陽光電發電系統應實施環境影響評估範圍。

民眾黨團指出，惟現行標準仍有漏洞，不僅水面型太陽光電發電系統不須實施環境影響評估，甚至部分區位經主管機關同意者，亦不須實施環境影響評估，有開後門嫌疑；為避免光電發電系統一再破壞國土，有必要將光電實施環評範圍提升至法律位階並擴大適用範圍。

民眾黨團的環評法修正草案增訂光電環評條款，並羅列10大項需實施環評的案場環境。第一是位於國家公園、國家風景區或脆弱敏感區域；第二是位於野生動物保護區或重要棲息地；第三是位於重要濕地；第四是沿海地區的自然保護區；第五是位於特定農業區的農用地；第六是政府補助或獎勵實施造林的土地，屬於國有土地、國營公營事業土地等。

修正草案第七項為位於山坡地，設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置、累積設置面積5公頃以上；第八同樣為山坡地光電系統，但同一筆地號或僅與道路、渠道排水路間隔也納管；第九則為設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置、累積設置面積5公頃以上；第十則為設置或累積設置容量達2萬瓩以上，或設置、累積設置面積10公頃以上。

不過民眾黨團草案也明定，光電系統實施環評的規定，不包含屋頂型太陽光電系統。

民眾黨團所提的環評法修正草案，已列入8月29日立法院會報告事項。當天院會進行時，民眾黨團提議逕付二讀，由於無人表達異議，擔任主席的立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，並由民眾黨團召集協商。

環評 民眾黨 光電板 野生動物保護區

