聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
大罷免大失敗後，賴清德總統要求「黨團改選符合社會期待」，但民進黨黨團七長，僅柯建銘未辭去總召職務。圖／聯合報資料照片
大罷免大失敗後，賴清德總統要求「黨團改選符合社會期待」，但民進黨黨團七長，僅柯建銘未辭去總召職務。圖／聯合報資料照片

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團改組成為黨內檢討一部分，連賴清德總統都公開表達支持，但民進黨立院黨團總召柯建銘至今不願交棒；據了解，九月中下旬立院新會期將展開，民進黨團內幹部意願登記已在昨天截止，結果為「掛蛋」，無人有意願擔任黨團幹部。

據了解，盡管柯建銘在黨內受到圍攻，但執政團隊顧及施政穩定性，行政院長卓榮泰直屬派系民主活水，原先仍派出民進黨立委范雲登記黨團書記長；但在綜合考量下，在最後時刻決定收手，撤回登記。

一位民進黨立委表示，其實早在立院上個會期開始前，就發生過找不到黨團幹部窘境，最後黨團幹事長吳思瑤留任，還是高層親自懇談溝通的結果；根本原因在於，民進黨目前在立院居少數，表決樣樣輸也無法掌議程安排，擔任黨團幹部完全沒好處。

該綠委說，本會期雪上加霜的是，黨內呼籲黨團全面改組之時，柯建銘不願走人，現在誰去擔任幹部，形同是在替柯建銘背書，甚至還會被解讀背後有派系力量在挺柯，加劇了沒人想擔任幹部的問題。

民進黨人士表示，柯建銘本會期持續擔任總召機會正在增加，柯若要說服高層，他仍有足夠能力在立法院帶兵打仗，靠自己去溝通、找齊黨團幹部會是第一步，否則目前黨團幹部只剩柯建銘一人，其他6位幹部全部空缺狀況，只會顯得柯更加形單影薄。

不想被解讀背書柯建銘 立院開議在即民進黨團幹部湊不齊

