林俊憲酸柯P未交保有潛台詞 陳智菡嗆不如四叉貓：看三立鄉土劇學的？

台北地院昨裁定民眾黨前主席柯文哲得以7000萬交保，但柯文哲還要再深思。民進黨立委林俊憲在臉書貼文稱，法官特別限定只能由柯文哲「以自己名義」提出保證金交保，潛台詞就是不准再演「自己其實不想出來，都是別人擅作主張」的戲碼。民眾黨立院黨團主任陳智菡則嗆林俊憲，先搞清楚法院規範再發文，還酸林所謂的「潛台詞」該不會是看了爆發性騷案的三立電視鄉土劇學的吧？

陳智菡說，被羈押禁見的人一定是請別人代交保金具保，難道被羈押者可以自己出來辦嗎？不以被羈押者名義要以誰名義？每個合議庭法官有不同寫法，至少目前她看到同案沈慶京、應曉薇具保停押的裁決書都是同樣的寫法。民進黨不是很多「綠師」？林俊憲怎麼不先去請教一下他們或Google 完新聞再po文？

陳智菡說，一位要選市長的政治人物，發言還是要審慎，與其在那邊像個酸民一樣酸言酸語，想見縫插針，怎麼不檢討台灣現行羈押體制有多荒謬。

陳智菡說，為避免羈押成為預先刑罰的手段，即便是屬最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，仍須有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，才可為羈押。但這些羈押事由，充滿著不確定性，尤其是所謂勾串共犯或證人之虞，用語模糊，到底檢察官「要舉證到何等程度」，才足稱為相當理由，實無客觀標準，致易流於司法恣意、押人取供。

陳智菡說，看守所只是判決確定前，暫時羈押的環境，羈押禁見更是比受監禁的受刑人更高強度的限制人身自由、侵害人權，柯文哲已經被羈押禁見一年了，在看守所內惡劣環境下只能就著昏暗燈光，趴在地上研讀律師轉交給的資料，猶如雙手雙腳被綑綁起來作戰，捍衛自己的清白，馬上要言詞辯論了，當然想出來好好做準備，但柯文哲個性不喜麻煩別人。

陳智菡說，之前柯P就在法庭上說過，如果是天價上億交保金，寧可不出來，因為這麼大的數目一定要付利息、且要盡快還。今年初柯文哲短暫交保五天就很苦惱3000萬借來的交保金要如何盡快還給民眾黨主席黃國昌。

陳智菡說，如今，柯P已經將農地賣掉，籌措了5000萬，剩下的2000萬若還是要向親友借，柯P會非常不安，所以才需要考慮，更何況提出一堆不符合羈押要件的檢方還在「研議」（圖利賴清德），不排除柯P交保後再抗告，又要干擾柯P在本案訴訟節奏，屆時若又要幾進幾出，壓縮準備辯論時間，如何能不考慮？

陳智菡說，台灣的司法破破爛爛，檢察官竟可一再抗告，且高等法院又常撤銷發回而不自為裁定，不只使訴訟延宕，更侵害被告迅速審判與正當防衛的權利。

陳智菡說，「以個人名義」具保不是什麼新鮮的名詞，想請問林立委，保金可以用匯款的不用提領現金，林立委知道嗎？匯款單上若不註記柯文哲姓名，法院如何知道這筆匯款是為何目的所匯入？

陳智菡說，都要選市長的人了，台南市民是很有智慧的，如果以為發廢文就能選市長，民主進步黨選對會還不如派四叉貓就好。