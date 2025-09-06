賴總統基隆座談正國會林右昌、蔡適應缺席引聯想 黨部：只邀現任

大罷免失敗讓綠營元氣大傷，身兼黨主席的賴清德總統啟動22縣市巡迴座談，首站今天到基隆七堵慶濟宮參拜，隨後與黨籍立委、議員等民代閉門座談，據了解，前秘書長林右昌及前立委蔡適應都沒有參與不會出席，引發聯想。市黨部表示，今天本來就只邀現任民代座談。

民進黨在大罷免失利後，日前橫跨各派系的年輕世代議員17人連署呼籲賴總統「大罷免的投票結果，是地震，隨後而來的，將是可能的海嘯。請賴總統正視這個危機。」連署人中多為黨內年輕世代，屬英系的基隆市議員張之豪曾參與太陽花學運，還是主要發起人，傳達地方上的聲音到黨中央。

據了解，今天出席會議的有立委王正旭、基隆市各黨籍議員等人，出席參香及座談名單中並無同屬正國會的林右昌、蔡適應，黨內基層聯想「正國會被排除在外嗎？還是政治現實？」

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，今天主要是秘書長徐國勇、賴清德總統與黨內民代針對黨內的應興應革的地方交流，本來就只有邀請現任為主，並未邀請前任，外界不需有過多不必要的聯想。

林右昌上月為大罷免失利請辭秘書長後沈潛，許久未參與政治活動，但近日臉書貼文出國去參加大阪的世界博覽會多日，他提及看到了探索人類未來社會藍圖，「讓我們怎麼解決都市的問題，怎麼創造幸福，而我們將迎來怎麼樣的明天？」地方認為林右昌執政成績佳，有是否回來選立委或再戰基隆市長的聲音。

蔡適應卸任後專注學校教書，在也沉潛，少參與政治活動，他曾說，「未來如何都聽黨安排」。不過，他臉書仍不時更新，貼有很多立委王正旭地方會勘及爭取相關建設，關心地方從未停歇。

基隆自從林右昌執政8年後，綠地換藍天，目前市長謝國樑已表態尋求連任市長，民進黨目前動作最積極基層的屬議長童子瑋，他是賴總統親外甥，被視為最可能人選，但還有「鴨子滑水」未正式表態。

