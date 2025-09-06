快訊

明天水氣增+年度大潮！彰化至嘉義及花蓮沿海嚴防海水倒灌

柯文哲交保牽動藍綠白角力 民眾黨「兩顆太陽」也待磨合

柯文哲7千萬交保仍在籌錢中 小草喊要捐款盼「救阿北」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，被押近1年，北院昨裁定7000萬元交保。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，被押近1年，北院昨裁定7000萬元交保。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，被押近1年，北院昨裁定7000萬元交保，柯妻陳佩琪奔走籌錢。民眾黨北市議員直言，確實有小草表達捐款意願要救柯文哲，也有人捐到黨中央，但有支持者怕大家會遇到詐騙集團。

議員陳宥丞表示，昨天收到3名支持者來訊說要捐款給柯文哲，相當激憤和心疼，他則回應謝謝，「但民眾黨會努力，請大家不用擔心。」

議員張志豪和黃瀞瑩目前沒收到支持者有意捐款的訊息，但黃說，有小草在line群組呼籲大家不用急，黨中央一直在努力籌錢中。也有人溫馨提醒交保金不能捐款，若有耳聞有人要捐交保金，這可能觸法，同時也要小心詐騙。

議員林珍羽表示，據她所知，有些支持者分享自己已捐款到民眾黨，就有網友就說「你捐到民眾黨，黨也不可能拿那些錢去救阿北」，但捐款者表達這是他支持柯文哲的方式。

林珍羽相信，想要一起幫忙解救柯文哲的人都是有志一同，不管黨公職、支持者、甚至支持人權自由的人，都會樂意來幫他，也絕對力挺柯戰清白。但前提是，柯文哲主席要先過自己深思那關，畢竟羈押這一年對他真的太折騰，即便無法接受這麼高的保釋金，怎樣還是期盼能先回家，因為他的家人、愛他的人都在等他。

她說，裁定7000萬元高額交保金，根本就是打算要掏空柯文哲的家底，反觀總統賴清德上任後，各司法案的交保金額懸殊之落差，例如20萬元交保的共諜案，失衡的比例原則，不免讓人確信是政治辦案，天理何在？「現在柯文哲比整個國家安全還要嚴重。」

柯文哲

延伸閱讀

柯文哲裁定7000萬交保 羅智強：將推動制定政治迫害調查條例

為柯文哲交保湊錢 直播主陳清茂領嘸100萬咆哮行員：叫你們經理下來

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

7000萬交保柯文哲直言「需再深思」 民眾黨：協助柯家做一切準備

相關新聞

傳三分之二綠委逼宮柯建銘 徐國勇：此時無聲勝有聲

民進黨大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘是否續任總召受關注，傳已有三分之二民進黨立委簽署黨團幹部全面改組連署書。民進...

柯文哲7千萬交保仍在籌錢中 小草喊要捐款盼「救阿北」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，被押近1年，北院昨裁定7000萬元交保，柯妻陳佩琪奔走籌錢。民眾黨北市議員直言，確實有小草...

美學者：中方恐在川習會「促美反對台獨」

美國智庫布魯金斯研究院二日刊登研究員派翠西亞・金的「倒數計時」評論，提到「川習會」正逐漸成形，中方屆時可能要求美方用更強硬的「反對台獨」，取代傳統的「不支持台獨」措辭。她主張，美國應表明這不在談判範圍內，以免自損在印太的威信。

賴清德領軍 今起巡迴綠營座談

大罷免失敗、內閣與民進黨黨務人事改組後，身兼黨主席的賴清德總統與民進黨秘書長徐國勇今啟動巡迴黨公職座談，此外賴總統還將赴...

第二場官邸餐敘 賴總統針對「三大黑天鵝」聽取綠委建言

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第二場次。民進黨立委莊瑞雄表示，賴總統會中開宗明義向...

官邸夜宴綠委第二場 賴總統提關稅等「三隻黑天鵝」

賴清德總統5日晚間舉行第二場官邸夜宴綠委，立委莊瑞雄於會後轉述，賴總統在會中提及「三隻黑天鵝」，第一個就是關稅，第二是大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。