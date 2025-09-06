美學者：中方恐在川習會「促美反對台獨」
美國智庫布魯金斯研究院二日刊登研究員派翠西亞・金的「倒數計時」評論，提到「川習會」正逐漸成形，中方屆時可能要求美方用更強硬的「反對台獨」，取代傳統的「不支持台獨」措辭。她主張，美國應表明這不在談判範圍內，以免自損在印太的威信。
派翠西亞・金並呼籲，川普政府捍衛核心原則，尤其在台灣問題上必須避免為了舉行川習會而做出戰略讓步。
知情人士指稱，中方希望美方表達「我們反對台獨」，而非現在的不支持台獨。美國國務院二月更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字。國務院在約三個月後將各國關係網頁歸檔下架，僅留重大聲明。
派翠西亞・金指出，從不支持改為語氣更強烈的反對，這不只是語義上轉變，可能被解讀為華府的政策與北京的主權主張一致。
派翠西亞・金說，任何表明華府可能在對台長期政策妥協的訊號，皆會鼓舞北京加大施壓台灣，削弱華府在整個印太的可信度。
至於中國大陸日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）四日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世界展現出他們建立起密切的關係，但他認為，三方之間仍存有猜疑。
美國前國家安全顧問歐布萊恩四日表示，是蔣介石和在台灣的中華民國政府抗日，並擊敗日軍，卻由中國共產黨搶走功勞，台灣才應該慶祝日本戰敗，而不是共產黨。
歐布萊恩表示，中國閱兵目的是向美國展示過去十年成果，將人民解放軍的海軍、陸軍和火箭軍轉換成一股對抗美國的巨大組織，企圖讓美國在中國武力犯台時卻步缺席。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言