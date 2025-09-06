聽新聞
美學者：中方恐在川習會「促美反對台獨」

聯合報／ 國際中心、記者陳熙文／綜合報導
2019年G20峰會曾上演「川習會」。 （美聯社）
2019年G20峰會曾上演「川習會」。 （美聯社）

美國智庫布魯金斯研究院二日刊登研究員派翠西亞・金的「倒數計時」評論，提到「川習會」正逐漸成形，中方屆時可能要求美方用更強硬的「反對台獨」，取代傳統的「不支持台獨」措辭。她主張，美國應表明這不在談判範圍內，以免自損在印太的威信。

派翠西亞・金並呼籲，川普政府捍衛核心原則，尤其在台灣問題上必須避免為了舉行川習會而做出戰略讓步。

知情人士指稱，中方希望美方表達「我們反對台獨」，而非現在的不支持台獨。美國國務院二月更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字。國務院在約三個月後將各國關係網頁歸檔下架，僅留重大聲明。

派翠西亞・金指出，從不支持改為語氣更強烈的反對，這不只是語義上轉變，可能被解讀為華府的政策與北京的主權主張一致。

派翠西亞・金說，任何表明華府可能在對台長期政策妥協的訊號，皆會鼓舞北京加大施壓台灣，削弱華府在整個印太的可信度。

至於中國大陸日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）四日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世界展現出他們建立起密切的關係，但他認為，三方之間仍存有猜疑。

美國前國家安全顧問歐布萊恩四日表示，是蔣介石和在台灣的中華民國政府抗日，並擊敗日軍，卻由中國共產黨搶走功勞，台灣才應該慶祝日本戰敗，而不是共產黨。

歐布萊恩表示，中國閱兵目的是向美國展示過去十年成果，將人民解放軍的海軍、陸軍和火箭軍轉換成一股對抗美國的巨大組織，企圖讓美國在中國武力犯台時卻步缺席。

