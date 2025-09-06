傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：此時無聲勝有聲
民進黨大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘是否續任總召受關注，傳已有三分之二民進黨立委簽署黨團幹部全面改組連署書。民進黨秘書長徐國勇昨天表示，有些東西是黨部的機密，他也不會講出來，還套一句柯建銘的講法指「此時無聲勝有聲」，引發外界聯想。
徐國勇指出，對於柯建銘是否總召做到明年，每個人的說法都尊重，因為立院黨團自主，很多民進黨立委的不同說法他都尊重，相信最後會形成一個共識。
另外，賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，昨天是第二場次。民進黨立委莊瑞雄表示，賴總統會中開宗明義向綠委們報告，目前台灣有三隻「黑天鵝」帶來執政不安定因素，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度；與會綠委們則提出地方上感受到施政落差部分，向賴總統建言。
莊瑞雄表示，行政院長卓榮泰會中說明，行政院接下來將著重「興利」，並逐一說明施政重點；民進黨立委林岱樺表示，賴總統對台灣當前困境瞭若指掌，也很清楚在歷經八二三大罷免之後所面對的困境，這是檢討的開始。
與會綠委指出，會中綠委們聚焦反映「民眾為什麼感受不到政府有感施政？」將地方上施政落差向賴總統說明。最多人提到的有兩點，一為普發現金案，民進黨立場搖擺，顯得進退失據，基層民眾無法理解民進黨一度反對又不提出對案的想法，二為關稅造成的地方產業衝擊正在發酵，當前特別預算已有對症下藥，但相關宣傳還不夠，務必要讓中小企業能夠了解政府審慎面對關稅的態度。
該綠委說，賴清德在一開始報告完後，對於與會者建言聆聽居多，至於黨團改組、民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題，在會中都完全沒有提及。
