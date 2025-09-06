聽新聞
賴清德領軍 今起巡迴綠營座談

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導

大罷免失敗、內閣與民進黨黨務人事改組後，身兼黨主席的賴清德總統與民進黨秘書長徐國勇今啟動巡迴黨公職座談，此外賴總統還將赴各地宮廟與社團聽取基層對執政的意見，並也藉此機會說明政府施政，除了聽基層意見，也有選戰固樁意味。

徐國勇表示，相較於藍白選戰布局，民進黨已經算慢了；對於被批評，剛結束大罷免，馬上有只顧選舉布局，徐說，「政黨法」怎麼規定的？政黨的目的就是為了選舉。這次由他和總統府資政邱義仁擔任選對會的召集人，名單內未有賴清德，屬常態做法，選對會就是黨主席的幕僚單位，藍綠白皆同。

民進黨今天啟動巡迴黨公職座談，民進黨人士表示，首日巡迴座談分上、下午二場，上午場在基隆市七堵慶濟宮，賴清德將先參香，之後在宮廟旁一處所與黨公職、信賴之友會等人聽取地方意見。

民進黨人士說，六日下午前進台北市，先至景美福興宮、萬華廣照宮參香，再回中央黨部與黨公職座談。賴清德七日將前往新竹內天后宮與桃園蘆竹慈母宮參香，之後閉門座談。

不過在大罷免後啟動巡迴黨公職座談，時機點引發聯想。黨政知情人士表示，基層在大罷免失敗後，對民進黨及執政團隊有一些疑慮也有很多想法，各地社團與宗教團體都很希望邀請賴總統分享執政想法，因此在民進黨的聯繫與安排下，賴總統今天將前進基隆以及台北市拜廟，也與支持者及民眾分享施政。

黨內人士說，大罷免後支持者士氣低落，不論是與黨公職的座談或是直接與民眾互動，賴總統及徐國勇都希望能聆聽大家意見，也鼓舞支持者士氣。黨內人士強調，內閣與黨務人事改組後，府院黨聯繫更加密切暢通，也加強政策論述，對於團結支持者及民眾有很大幫助。

