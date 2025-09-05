聽新聞
第二場官邸餐敘 賴總統針對「三大黑天鵝」聽取綠委建言
賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第二場次。民進黨立委莊瑞雄表示，賴總統會中開宗明義向綠委們報告，目前台灣有三隻「黑天鵝」帶來執政不安定因素，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度；與會綠委們則提出地方上感受到施政落差施政落差部分，向賴總統建言。
今天出席共有10位民進黨立委，包括莊瑞雄、林月琴、林淑芬、李坤城、吳琪銘、林岱樺、陳瑩、黃秀芳、郭昱晴、陳俊宇等。莊瑞雄表示，行政院長卓榮泰會中說明，行政院接下來將著重「興利」，並逐一說明施政重點；林岱樺表示，賴總統對台灣當前困境瞭若指掌，也很清楚在歷經823大罷免之後所面對的困境，這是檢討的開始。
與會綠委指出，會中綠委們聚焦反應「民眾為什麼感受不到政府有感施政」？將地方上施政落差向賴總統說明。最多人提到的有兩點，一、普發現金案，民進黨立場搖擺，顯得進退失據，基層民眾並無法理解民進黨一度既反對又不提出對案的想法；二、關稅造成的地方產業衝擊正在發酵，當前特別預算已有對症下藥，但相關宣傳還不夠，務必要讓中小企業了解政府審慎面對關稅的態度。
該綠委說，賴清德在一開始報告完後，對於與會者建言聆聽居多，至於黨團改組、民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題、林岱樺官司案等，會中都完全沒提及。
