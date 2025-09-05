快訊

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

聽新聞
0:00 / 0:00

第二場官邸餐敘 賴總統針對「三大黑天鵝」聽取綠委建言

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統邀請民進黨立委於官邸用餐，立委莊瑞雄（左）、林岱樺（右）步出官邸，於對面接受訪問。記者曾原信／攝影
賴清德總統邀請民進黨立委於官邸用餐，立委莊瑞雄（左）、林岱樺（右）步出官邸，於對面接受訪問。記者曾原信／攝影

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第二場次。民進黨立委莊瑞雄表示，賴總統會中開宗明義向綠委們報告，目前台灣有三隻「黑天鵝」帶來執政不安定因素，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度；與會綠委們則提出地方上感受到施政落差施政落差部分，向賴總統建言。

今天出席共有10位民進黨立委，包括莊瑞雄、林月琴、林淑芬、李坤城、吳琪銘、林岱樺、陳瑩、黃秀芳、郭昱晴、陳俊宇等。莊瑞雄表示，行政院長卓榮泰會中說明，行政院接下來將著重「興利」，並逐一說明施政重點；林岱樺表示，賴總統對台灣當前困境瞭若指掌，也很清楚在歷經823大罷免之後所面對的困境，這是檢討的開始。

與會綠委指出，會中綠委們聚焦反應「民眾為什麼感受不到政府有感施政」？將地方上施政落差向賴總統說明。最多人提到的有兩點，一、普發現金案，民進黨立場搖擺，顯得進退失據，基層民眾並無法理解民進黨一度既反對又不提出對案的想法；二、關稅造成的地方產業衝擊正在發酵，當前特別預算已有對症下藥，但相關宣傳還不夠，務必要讓中小企業了解政府審慎面對關稅的態度。

該綠委說，賴清德在一開始報告完後，對於與會者建言聆聽居多，至於黨團改組、民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題、林岱樺官司案等，會中都完全沒提及。

綠委 關稅 罷免 民進黨 賴清德

延伸閱讀

影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽

民進黨下鄉賴清德總統首站基隆 綠議員：改革政策的重要起點

北院今裁定柯文哲7千萬交保 周榆修：賴清德怕了

賴清德不說抗戰稱終戰挨批 姚嘉文：賴總統沒什麼不對

相關新聞

第二場官邸餐敘 賴總統針對「三大黑天鵝」聽取綠委建言

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第二場次。民進黨立委莊瑞雄表示，賴總統會中開宗明義向...

官邸夜宴綠委第二場 賴總統提關稅等「三隻黑天鵝」

賴清德總統5日晚間舉行第二場官邸夜宴綠委，立委莊瑞雄於會後轉述，賴總統在會中提及「三隻黑天鵝」，第一個就是關稅，第二是大...

影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽

賴清德總統於立法院開議前，晚間於官邸會見民進黨立委，行政院長卓榮泰也有出席，結束後民進黨立委莊瑞雄及林岱樺步出官邸接受訪...

【重磅快評】賴政府力拚利空出盡 藍營別再沉溺於大罷免成績

今天「小草」們應該很興奮，遭關押一年的民眾黨前主席柯文哲，終於可望交保。另一方面，民進黨立委沈伯洋宣稱自家門口停放的機車...

上任3個月 她曝芬蘭代表林昶佐登上最權威、老牌政經雜誌

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，外界曾質疑他的能力。台北市議員林亮君今指出，Freddy上任駐芬蘭代表，短短3個月，就登上芬...

賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。