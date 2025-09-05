官邸夜宴綠委第二場 賴總統提關稅等「三隻黑天鵝」

賴清德總統5日晚間舉行第二場官邸夜宴綠委，立委莊瑞雄於會後轉述，賴總統在會中提及「三隻黑天鵝」，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，第三是風災。府院及行政立法之間也討論到，接下來的措施要更接地氣、讓民眾清楚，建立彼此間的信賴。

莊瑞雄表示，今天氣氛非常好，賴總統請大家好吃的便當，他第一個到。賴總統對林岱樺最體貼，她吃素結果沒有準備素的，剛好總統夫人長年茹素、賴總統每個月陪太太吃素兩次，賴總統就把那一份給林岱樺。

莊瑞雄說，今天賴總統召集大家，跟過去立法院開議時一樣，召集大家到官邸，聽聽對於政局的看法。賴總統也提到三隻黑天鵝，第一是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三是這次的風災。

莊瑞雄提到，賴總統特別要聽每位立委的建言，今天來的人都很踴躍發言，主要提到行政院接下來要有更多新的措施，一一跟立委做說明。當務之急，就是這次風災需要加速復原，讓老百姓正常生活。

莊瑞雄說，今天氣氛非常好，也沒有提到黨團改組，賴總統誠懇提出三面向，聽聽大家看法。每個人都提出自己的感受，提出如何讓執政團隊被老百姓更加信任，接下來的措施要更接地氣、讓民眾清楚，建立彼此間的信賴。

林岱樺表示，今晚對話令人非常振奮，賴總統對於現在的局勢瞭若指掌，也勇敢面對，賴總統清楚823之後的困境，這就是檢討的開始，能感受到賴總統奮發再起的決心。

林岱樺說，今天餐敘比較久、對話也比較熱絡，府院黨團這樣的溝通，就是改革的開始，所有與會同志把地方的輿情、人民的不滿，完整讓賴總統知道。賴總統也很快要調整腳步，已經全盤了解民意。立委表達人民的委屈，賴總統都聽到了。

至於是否有聊到個人司法案件，林岱樺回應，完全沒有。會中主要討論，從關稅時政府推出很多有力的措施、改革方向明確，但地方都感受不到，這樣的落差大家一直在討論，要讓人民知道政府推行的東西。選舉部分也都沒有聊到，她只跟總統說加油，只要是改革任何措施，高雄人都會支持。

