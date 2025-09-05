影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
賴清德總統晚間邀請民進黨立委於官邸用餐，晚間立委莊瑞雄（左）、林岱樺（右）步出官邸接受訪問，莊瑞雄表示，餐敘一切順利，氣氛融洽。記者曾原信／攝影
賴清德總統晚間邀請民進黨立委於官邸用餐，晚間立委莊瑞雄（左）、林岱樺（右）步出官邸接受訪問，莊瑞雄表示，餐敘一切順利，氣氛融洽。記者曾原信／攝影

賴清德總統於立法院開議前，晚間於官邸會見民進黨立委，行政院長卓榮泰也有出席，結束後民進黨立委莊瑞雄林岱樺步出官邸接受訪問，莊瑞雄表示，現場氣氛融洽，主要討論美國關稅、大罷免結果以及此次風災後續處理，莊瑞雄表示，總統聽取大家建言，並且立委們踴躍發言，而卓榮泰也詳細報告未來行政院的施政方針。

