影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽
賴清德總統於立法院開議前，晚間於官邸會見民進黨立委，行政院長卓榮泰也有出席，結束後民進黨立委莊瑞雄及林岱樺步出官邸接受訪問，莊瑞雄表示，現場氣氛融洽，主要討論美國關稅、大罷免結果以及此次風災後續處理，莊瑞雄表示，總統聽取大家建言，並且立委們踴躍發言，而卓榮泰也詳細報告未來行政院的施政方針。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言