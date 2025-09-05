外交部品牌識別優化 部徽、禮品、空間規劃三頭並進

外交部啟動品牌識別優化工程，部長林佳龍於共識會議表示，近期就部徽、禮品、空間規劃成立3個分組，結合跨域資源逐步推動優化項目，希望未來能向國際展現台灣整體嶄新且具文化厚度的外交形象。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於4日召開品牌識別優化共識會議，邀集各單位代表出席，並由國內設計領域學者專家林磐聳等人分享品牌識別的意義與價值，以期凝聚外交部人員共識，打造最具向心力，並符合台灣推向國際的「Team Taiwan」品牌形象。

林佳龍表示，品牌識別代表外交部精神的具象化，也是向世界展現台灣的第一印象；外交部歷經今年5月啟動會議，並邀請台灣美學設計界、藝文界專家學者加入諮詢小組，為品牌識別優化工程導入設計軟實力。近期也進一步依據優化項目就部徽、禮品、空間規劃成立3個分組，分頭並進，結合跨域資源，逐步推動優化項目，希望未來能向國際展現台灣整體嶄新且具文化厚度的外交形象。

林磐聳以台灣職棒「Team Taiwan」在國內外產生共鳴、創造認同，逐漸形成具有象徵性符碼的過程為例，說明品牌識別的重要性；他認為外交是展現國家實力、建立台灣人信心與獲得國際認同的總合，建議應與時俱進，設計出具識別度且有台灣意象的識別符碼，使其成為可行銷的品牌，有效傳達台灣的核心價值與特色，深化國際社會對台灣的理解與支持。

外交部表示，另外多位與會單位代表與在場的美學設計專家學者，就如何將台灣特有的文化、民主價值與科技創新融入外交部品牌識別提出建議。另亦有認為品牌識別優化應與整體外交策略緊密結合，確保在各種國際場域中皆能傳達一致且正向的國家形象等意見。

林佳龍總結表示，品牌識別不僅是視覺設計的更新，更應融入台灣的外交價值理念與特有的文化特色，方能提升品牌的辨識度與影響力。這次召開共識會議即是為了傾聽外交部人員聲音，以及展現為台灣在國際舞台上打造全新面貌的決心，藉由凝聚外交部人員共識，以創造一個成功的「品牌形象」。

林佳龍強調，希望對外提升台灣的國際識別度，讓世界一眼就能辨識出台灣，對內強化外交部人員的向心力及認同感，在世界各地打拚時，能為「台灣」這個共同品牌衷心感到榮耀與驕傲。

