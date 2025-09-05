快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

外交部品牌識別優化 部徽、禮品、空間規劃三頭並進

中央社／ 台北5日電

外交部啟動品牌識別優化工程，部長林佳龍於共識會議表示，近期就部徽、禮品、空間規劃成立3個分組，結合跨域資源逐步推動優化項目，希望未來能向國際展現台灣整體嶄新且具文化厚度的外交形象。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於4日召開品牌識別優化共識會議，邀集各單位代表出席，並由國內設計領域學者專家林磐聳等人分享品牌識別的意義與價值，以期凝聚外交部人員共識，打造最具向心力，並符合台灣推向國際的「Team Taiwan」品牌形象。

林佳龍表示，品牌識別代表外交部精神的具象化，也是向世界展現台灣的第一印象；外交部歷經今年5月啟動會議，並邀請台灣美學設計界、藝文界專家學者加入諮詢小組，為品牌識別優化工程導入設計軟實力。近期也進一步依據優化項目就部徽、禮品、空間規劃成立3個分組，分頭並進，結合跨域資源，逐步推動優化項目，希望未來能向國際展現台灣整體嶄新且具文化厚度的外交形象。

林磐聳以台灣職棒「Team Taiwan」在國內外產生共鳴、創造認同，逐漸形成具有象徵性符碼的過程為例，說明品牌識別的重要性；他認為外交是展現國家實力、建立台灣人信心與獲得國際認同的總合，建議應與時俱進，設計出具識別度且有台灣意象的識別符碼，使其成為可行銷的品牌，有效傳達台灣的核心價值與特色，深化國際社會對台灣的理解與支持。

外交部表示，另外多位與會單位代表與在場的美學設計專家學者，就如何將台灣特有的文化、民主價值與科技創新融入外交部品牌識別提出建議。另亦有認為品牌識別優化應與整體外交策略緊密結合，確保在各種國際場域中皆能傳達一致且正向的國家形象等意見。

林佳龍總結表示，品牌識別不僅是視覺設計的更新，更應融入台灣的外交價值理念與特有的文化特色，方能提升品牌的辨識度與影響力。這次召開共識會議即是為了傾聽外交部人員聲音，以及展現為台灣在國際舞台上打造全新面貌的決心，藉由凝聚外交部人員共識，以創造一個成功的「品牌形象」。

林佳龍強調，希望對外提升台灣的國際識別度，讓世界一眼就能辨識出台灣，對內強化外交部人員的向心力及認同感，在世界各地打拚時，能為「台灣」這個共同品牌衷心感到榮耀與驕傲。

品牌 外交部

延伸閱讀

林佳龍感謝義大利國會挺台國際參與 盼派艦航經台海

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

林佳龍：台日共處第一島鏈 盼深化關鍵領域合作

林佳龍接見6國9媒體代表 籲越南印尼開放對台免簽

相關新聞

官邸夜宴綠委第二場 賴總統提關稅等「三隻黑天鵝」

賴清德總統5日晚間舉行第二場官邸夜宴綠委，立委莊瑞雄於會後轉述，賴總統在會中提及「三隻黑天鵝」，第一個就是關稅，第二是大...

第二場官邸餐敘 賴清德針對三大不確定因素聽取綠委建言

賴清德總統循往例在國會開議前，邀請民進黨立委分批餐敘交換意見，今天是第二場次。民進黨立委莊瑞雄表示，賴總統會中開宗明義向...

影／立法院開議前賴總統會見綠委 莊瑞雄：氣氛融洽

賴清德總統於立法院開議前，晚間於官邸會見民進黨立委，行政院長卓榮泰也有出席，結束後民進黨立委莊瑞雄及林岱樺步出官邸接受訪...

【重磅快評】賴政府力拚利空出盡 藍營別再沉溺於大罷免成績

今天「小草」們應該很興奮，遭關押一年的民眾黨前主席柯文哲，終於可望交保。另一方面，民進黨立委沈伯洋宣稱自家門口停放的機車...

上任3個月 她曝芬蘭代表林昶佐登上最權威、老牌政經雜誌

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，外界曾質疑他的能力。台北市議員林亮君今指出，Freddy上任駐芬蘭代表，短短3個月，就登上芬...

賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。