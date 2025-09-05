【重磅快評】賴政府力拚利空出盡 藍營別再沉溺於大罷免成績

今天「小草」們應該很興奮，遭關押一年的民眾黨前主席柯文哲，終於可望交保。另一方面，民進黨立委沈伯洋宣稱自家門口停放的機車，被裝了攝影機意圖監控，然而輿論顯然對其說法不買帳，認為靠宣揚「中共滲透」發家的他，已經到了草木皆兵、脫離現實的地步。至於敗選責任更重的黨團總召柯建銘，即使賴總統表態換人，然而老柯挾著黨團內部強大人脈，很可能繼續作滿本會期，外界挖苦「萊爾校長」再敗一局，成了33比0。

從七二六第一波罷免開票以來，藍營支持者的這一個多月，基本在開心中度過。不過在此要奉勸，時代不斷往前走，如果持續沉湎在昨天的光環當中，很快就會贏來熱辣巴掌的教訓。

整體來看，賴清德總統的領導危機尚未過去。這一波敗績重創領導威信，對於明年九合一大選的提名，是否還能從心所欲，得到黨內一致服從？林岱樺、陳亭妃，是否願意乖乖「信賴」退讓？大有問題。

然而不能否認，賴政府已經開始進行重整敗軍的動作：行政院會昨天拍板三項青壯家庭利多方案，包括釋出1.1萬戶「婚育宅」、育嬰留停照顧彈性化方案，以及再度放寬新青安貸款申請條件。箇中算盤當然是，在意識形態相關議題上，繼續靠反中路線鞏固深綠，也不打算要爭取藍營的民心，但是沒有強烈政黨偏好的選民，其中很高比例是青壯年，絕對是必須爭取拉攏的一塊，不能容許繼續流失。

近年不少年輕選民，由傾綠轉向民眾黨。過去一年多藍白在國會攻防與大罷免投票緊密結合，使綠營吃盡身為民意少數的苦頭。因此爭取白營或其支持者的認同，自然是急中之急，不能讓出身綠營、原本扮演自己側翼的勢力，持續擔任藍營的幫手。

柯文哲交保自然是如此策略重要一環：柯文哲回到江湖，與現任主席黃國昌之間，難免成為兩個太陽的微妙關係，會不會出現齟齬？民眾黨會不會繼續像過去一年多，與國民黨緊密合作？這些問題的答案，都沒人說得準，但對賴政府而言，就算未發生期待中的裂解效應，至少局面不會更壞。

上述措施未必足夠讓賴政府反敗為勝，然而最近對綠營的最大正面消息，莫過於國民黨又陷入黨魁難產。現任主席朱立倫與黨內最大天后盧秀燕，選擇彼此公開隔空放話，儼然互拋燙手山芋。表態參選主席者雖眾，但從外界甚至一般黨員眼中看去，哪個具備足夠政治分量？哪個不是極端偏鋒路線，而具有吸引社會主流的效果？有實力者將私心放在大局之前，缺乏條件者趁機火中取栗。如此的國民黨，過去一次次讓支持者失望，一次次在選舉中落敗。如今一旦局面稍有好轉，積習立刻故態復萌。

藍營選民們必須搞清楚，大罷免重創賴政府氣勢，確實可能影響未來選舉的朝野消長，但現實政治版圖目前可沒有變化。2026與2028的勝利，目前為止最樂觀說法也僅是「在望」而已。如果在社群轉傳譏諷「敵營」的短影音就樂不可支，以為政黨輪替就要成真。試問如此行為，與七二六開票前浸泡在同溫層中，篤信「大罷免大成功」的擁躉們，又有什麼差別？

