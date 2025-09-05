外交部普渡祈福 貝里斯辣椒醬、立陶宛巧克力上供桌

明天是中元節，外交部長林佳龍今天率外交部人員舉行普渡祈福儀式，除了準備傳統供品，友邦和友好國家也提供了貝里斯辣椒醬、立陶宛巧克力、巴拉圭牛肉、瓜地馬拉咖啡等參祭。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天中元節前夕率領外交部人員舉行普渡祈福儀式，祈願外交業務推展順利、闔家平安康健、國際局勢和平繁榮。

外交部表示，儀式依循傳統習俗，除準備五牲、素果、酒禮及金紙等供品外，此次更透過具吉祥寓意的供品，例如「元寶可頌」象徵好運、圓滿順利，另有呼應今年台灣東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，讓台灣在國際上屢創奇蹟、精彩可期的奇異果，傳達祈求心安和樂、諸事保庇，以及業務推動圓滿的心意。

外交部提到，今年友邦及友好國家也提供供品參祭，例如「貝里斯」的辣椒醬，展現熱情的外交活力；「立陶宛」巧克力意喻甜蜜長久；「巴拉圭」牛肉滋養豐盈；「瓜地馬拉」咖啡及「貝里斯」蘭姆酒風味乖乖，象徵邦誼密切友好，共同祈祝世界和平、榮邦興耀。

外交部說明，各單位及人員踴躍參加此項民俗祭典，透過普渡活動承襲傳統文化內涵，也藉由此活動提醒時刻謙卑敬慎、恪盡職守，全力推動外交工作，造福民眾。

