接見義國友台協會 江啟臣感謝支持維護台海和平穩定

立法院副院長江啟臣今天接見「義大利友台協會訪問團」，他表示，義大利國會近3年來逐漸加大對台灣的友好與支持力度，尤其在維護台海和平穩定方面的表現更為積極，期盼台義未來能持續在高科技等領域加強供應鏈合作，共享相關技術與成果。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委謝衣鳯、民進黨立委王正旭等人陪同下，接見「義大利友台協會訪問團」。

江啟臣在致詞時指出，義大利國會近3年來逐漸加大對台灣的友好與支持力度，尤其在維護台海和平穩定方面的表現更為積極；同時，眾議院朝野議員更一致無異議通過支持台灣有意義參與WHO的決議案，要求義大利政府支持台灣有意義參與WHA及世衛組織相關技術層級會議。

江啟臣表示，今年3月義大利眾議院通過「有關義大利及其他歐洲國家在印太地區影響力」調查總結報告，該報告除援引眾議院外交委員會於去年9月通過的友台決議外，更再度表達對台灣的支持，強調台灣應有意義地參與聯合國所屬國際組織

江啟臣指出，義大利國會也再度重申義大利政府支持台海和平穩定的堅定立場，展現與台灣共同維護印太區域和平穩定的決心，他要藉此機會向訪團表達誠摯謝意。

江啟臣表示，義大利在2023年不僅躍升為台灣在歐盟地區的第3大貿易夥伴，加上台灣矽晶圓大廠「環球晶」赴義大利北部擴廠等計畫，使得兩國合作更加緊密。隨著2022年開啟「台北－米蘭」直航後，台義雙方在經貿、工業、AI科技等領域交流合作日益增進，期盼台義未來能持續在高科技等領域加強供應鏈合作，共享相關技術與成果。

江啟臣指出，台義的共通點是熱情友善的人民與豐富多樣的美食文化，盼透過國會外交搭建雙邊友誼的橋梁，讓台義交流更為密切，開創互惠雙贏的局面。

義大利國會友台協會共同主席帕洛里（AdrianoParoli）表示，今天所率國會議員來自參眾議院不同黨派，也代表不同選區，希望此行返國後，無論在經貿投資、文化藝術、科技、美食等領域，皆能開創更多義大利各地區與台灣的合作機會。

帕洛里指出，也盼帶動台商赴義大利中南部投資設廠，為兩國人民創造就業機會及帶來更美好的生活，並以經濟繁榮作為維護區域和平的重要基石。義大利與歐盟及北約各會員國相同，皆非常關注台海及印太地區的和平穩定，友台協會成員將持續支持台灣加入國際組織，在國際上為台灣發聲。

