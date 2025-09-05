停辦兵推因擔心「被洗臉」？ 國防院駁斥不實臆測

媒體今天報導，國防安全研究院和日本智庫原定8月底在台灣舉辦兵棋推演，但國安會與國軍擔心兵推過程「被洗臉」，因此臨時喊停。國防院表示，活動因部分來賓行程未能確定，決議調整會期，並未取消辦理，媒體報導純屬不實臆測。

風傳媒今天報導指出，日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）連續於2023與2024年邀請台灣赴日參加兵棋推演，原定今年8月底移師台灣，並與國防安全研究院共同舉辦兵推，但國安會和國軍擔心兵推過程會如同6月台北政經學院基金會等單位所舉辦「台海防衛兵推」時一樣，扮演台灣方面的團隊表現不如預期，怕「台灣隊再被洗臉」，因而將兵推臨時喊停。

針對媒體報導，國防院回應，原訂於8月下旬舉辦的「2025年台海情勢政策推演」會議，會中邀請國內外學者專家及退役將領共同研討，惟部分重要來賓行程安排未能即時確定，為確保議程完整性與討論深度，經決議調整會期，並未取消辦理，國防院仍將持續辦理相關活動，以提升學術研究能量。

國防院指出，依工作計畫常態性舉辦各式研討、會議，以強化政策研究、提供政府決策參考，善盡智庫的責任，無其他考量，媒體報導純屬不實臆測，國防院深感遺憾。

商品推薦