上任3個月 她曝芬蘭代表林昶佐登上最權威、老牌政經雜誌

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，外界曾質疑他的能力。台北市議員林亮君今指出，Freddy上任駐芬蘭代表，短短3個月，就登上芬蘭最具權威、最老牌的百年政經雜誌「Suomen Kuvalehti」長達4頁的大篇幅專訪，擊碎酸言酸語，破除無良攻擊。

林亮君今在臉書指出，這是該雜誌史上第一次大篇幅專訪亞洲政治人物，也是台灣第一次出現在這樣的重量級版面。林昶佐透過專訪，把台灣的故事、歷史與文化帶進芬蘭社會，更指出台灣與芬蘭雖同樣是小國，卻面對鄰近大國的壓力，依然選擇堅持自由與民主。面對全球右翼民粹與獨裁網絡的擴張，民主國家必須相互連結、彼此支持。

林亮君表示，Freddy被賴清德總統任命的同一天，WHA在大陸施壓之下，再度拒絕台灣參與。這就是外交的艱難現實。但台灣會用自己的方式，突破困境。

林亮君表示，過去閃靈樂團時常登上芬蘭的音樂媒體，而Freddy擔任立委時，他也曾被芬蘭最大報「赫爾辛基日報」報導。如今從音樂舞台走上外交舞台，他將過去累積的能見度，轉化為台灣的國際影響力。站上外交第一線，誠懇踏實、堅持民主自由、捍衛人權、熱愛台灣的心，讓世界看見台灣。

