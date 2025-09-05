快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

上任3個月 她曝芬蘭代表林昶佐登上最權威、老牌政經雜誌

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
駐芬蘭代表林昶佐。聯合報系資料照
駐芬蘭代表林昶佐。聯合報系資料照

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，外界曾質疑他的能力。台北市議員林亮君今指出，Freddy上任駐芬蘭代表，短短3個月，就登上芬蘭最具權威、最老牌的百年政經雜誌「Suomen Kuvalehti」長達4頁的大篇幅專訪，擊碎酸言酸語，破除無良攻擊。

林亮君今在臉書指出，這是該雜誌史上第一次大篇幅專訪亞洲政治人物，也是台灣第一次出現在這樣的重量級版面。林昶佐透過專訪，把台灣的故事、歷史與文化帶進芬蘭社會，更指出台灣與芬蘭雖同樣是小國，卻面對鄰近大國的壓力，依然選擇堅持自由與民主。面對全球右翼民粹與獨裁網絡的擴張，民主國家必須相互連結、彼此支持。

林亮君表示，Freddy被賴清德總統任命的同一天，WHA在大陸施壓之下，再度拒絕台灣參與。這就是外交的艱難現實。但台灣會用自己的方式，突破困境。

林亮君表示，過去閃靈樂團時常登上芬蘭的音樂媒體，而Freddy擔任立委時，他也曾被芬蘭最大報「赫爾辛基日報」報導。如今從音樂舞台走上外交舞台，他將過去累積的能見度，轉化為台灣的國際影響力。站上外交第一線，誠懇踏實、堅持民主自由、捍衛人權、熱愛台灣的心，讓世界看見台灣。

芬蘭 外交 林亮君 林昶佐

延伸閱讀

「請賴總統正視危機」 民進黨跨縣市17議員連署：清理戰場積極行動

綠議員轟蔣萬安應行政中立 北市反擊刪補助款不聞不問

影／颱風來襲前林亮君、林楚茵市場掃街 籲民眾同意罷免

最窮議員？財產申報「只剩一幅圖」 林亮君親曝原因

相關新聞

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

被外界稱為「小英男孩」的台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，讓那些年曾被媒體、政界稱為「小英男孩們」的事跡及現況，再度引起關注。回顧被稱為「小英男孩」的政治人物們，有些人涉及弊案、緋聞，自毀前途；也有剛踏入政壇就就備受重用，月領高薪，前途大好。《聯合新聞網》整理這些「小英男孩們」，細數他們的爭議與未來政壇發展路。

為柯文哲湊錢交保 銀行現金不足 陳清茂怒飆「怎麼可能沒100萬？」

台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押滿一年，台北地方法院今裁定以7000萬元交保，交保金額龐大，柯妻陳佩琪為湊保釋...

【重磅快評】賴政府力拚利空出盡 藍營別再沉溺於大罷免成績

今天「小草」們應該很興奮，遭關押一年的民眾黨前主席柯文哲，終於可望交保。另一方面，民進黨立委沈伯洋宣稱自家門口停放的機車...

上任3個月 她曝芬蘭代表林昶佐登上最權威、老牌政經雜誌

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，外界曾質疑他的能力。台北市議員林亮君今指出，Freddy上任駐芬蘭代表，短短3個月，就登上芬...

賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立...

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

全國退休警察總會今天上午前往台北地檢署，針對行政院未編列警察退休俸新制預算，控告閣揆卓榮泰瀆職等罪。行政院發言人李慧芝重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。