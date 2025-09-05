快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

副總統接見義大利國會訪團 關注台海和平盼深化交流

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天接見義大利國會友台協會共同主席帕洛里所率訪團表示，感謝訪賓長期支持台灣國際參與，並關注台海和平議題，期盼雙方未來在科技、文化、經濟、貿易等各領域，持續深化交流與合作。

蕭副總統上午在總統府接見義大利國會友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）所率訪團，副總統致詞時首先代表台灣政府與人民歡迎帕洛里及跨黨派議員遠道而來，並特別感謝訪團成員在義大利國會中支持台灣國際參與，不僅關注台海和平議題，也通過相關決議文，展現對台灣的堅定支持。

她表示，台灣與義大利經貿往來密切，許多台灣人欣賞義大利的工業設計；義大利人熱情和好客，台灣人也是，且雙方同樣都是美食之都，期待訪團這次來訪能夠進一步認識台灣。

副總統提到，訪團此行也將實地參訪台灣的科技產業，期盼藉此機會，持續深化雙方在科技、文化、經濟、貿易等各領域的交流與合作。

訪賓一行包括參議員馬奉尼（GianpietroMaffoni）、裴洛葛瑞諾（Cinzia Pellegrino）及羅沙克（Alberto Losacco）、眾議員奧西尼（Andrea Orsini，另譯：歐希尼）、史奎瑞（Luca Squeri，另譯：斯奎利）、奈維（Raffaele Nevi）、達米亞尼（DarioDamiani，另譯：戴米安）等人。

議員 義大利 台灣人

延伸閱讀

時尚傳奇設計師亞曼尼91歲逝 臨終前最後幾天仍忙工作

義研究：威尼斯之獅源自唐代鎮墓獸「馬可波羅從中國運回」

亞曼尼逝世／時尚之王促男裝革命 1電影讓他打入好萊塢

林佳龍感謝義大利國會挺台國際參與 盼派艦航經台海

相關新聞

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

被外界稱為「小英男孩」的台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，讓那些年曾被媒體、政界稱為「小英男孩們」的事跡及現況，再度引起關注。回顧被稱為「小英男孩」的政治人物們，有些人涉及弊案、緋聞，自毀前途；也有剛踏入政壇就就備受重用，月領高薪，前途大好。《聯合新聞網》整理這些「小英男孩們」，細數他們的爭議與未來政壇發展路。

為柯文哲湊錢交保 銀行現金不足 陳清茂怒飆「怎麼可能沒100萬？」

台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押滿一年，台北地方法院今裁定以7000萬元交保，交保金額龐大，柯妻陳佩琪為湊保釋...

【重磅快評】賴政府力拚利空出盡 藍營別再沉溺於大罷免成績

今天「小草」們應該很興奮，遭關押一年的民眾黨前主席柯文哲，終於可望交保。另一方面，民進黨立委沈伯洋宣稱自家門口停放的機車...

上任3個月 她曝芬蘭代表林昶佐登上最權威、老牌政經雜誌

前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，外界曾質疑他的能力。台北市議員林亮君今指出，Freddy上任駐芬蘭代表，短短3個月，就登上芬...

賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立...

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

全國退休警察總會今天上午前往台北地檢署，針對行政院未編列警察退休俸新制預算，控告閣揆卓榮泰瀆職等罪。行政院發言人李慧芝重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。