副總統接見義大利國會訪團 關注台海和平盼深化交流
副總統蕭美琴今天接見義大利國會友台協會共同主席帕洛里所率訪團表示，感謝訪賓長期支持台灣國際參與，並關注台海和平議題，期盼雙方未來在科技、文化、經濟、貿易等各領域，持續深化交流與合作。
蕭副總統上午在總統府接見義大利國會友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）所率訪團，副總統致詞時首先代表台灣政府與人民歡迎帕洛里及跨黨派議員遠道而來，並特別感謝訪團成員在義大利國會中支持台灣國際參與，不僅關注台海和平議題，也通過相關決議文，展現對台灣的堅定支持。
她表示，台灣與義大利經貿往來密切，許多台灣人欣賞義大利的工業設計；義大利人熱情和好客，台灣人也是，且雙方同樣都是美食之都，期待訪團這次來訪能夠進一步認識台灣。
副總統提到，訪團此行也將實地參訪台灣的科技產業，期盼藉此機會，持續深化雙方在科技、文化、經濟、貿易等各領域的交流與合作。
訪賓一行包括參議員馬奉尼（GianpietroMaffoni）、裴洛葛瑞諾（Cinzia Pellegrino）及羅沙克（Alberto Losacco）、眾議員奧西尼（Andrea Orsini，另譯：歐希尼）、史奎瑞（Luca Squeri，另譯：斯奎利）、奈維（Raffaele Nevi）、達米亞尼（DarioDamiani，另譯：戴米安）等人。
