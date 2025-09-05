挺台參與ICAO大會 瑞典：符合國際整體民航利益

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩5日專電

國際民航組織（ICAO）大會將於9月下旬起在加拿大舉行，瑞典基礎建設部長卡爾森近日以書面回應國會議員的質詢指出，瑞典政府支持台灣各項有意義的國際參與，也相信台灣參與國際民航組織符合國際社會整體利益。

第42屆國際民航組織大會將於9月23日到10月3日在加拿大蒙特婁（Montreal）召開。友台國會議員兼歐洲理事會（Council of Europe）瑞典主席魏馬可（Markus Wiechel）8月19日提出質詢，詢問卡爾森（Andreas Carlson）「瑞典政府如何協助台灣全面參與ICAO」。

魏馬可的質詢中指出，台灣在全球民航中扮演重要角色，台北飛航情報區更是東亞地區重要的轉運通道，在2024年就經手超過164萬架次的飛機，90家航空公司並與117個城市連結，桃園國際機場的運輸量世界排名也很高。

他也表示，台灣沒有辦法加入ICAO的機制也不能使用該組織的即時訊息，對飛航安全造成很具體的風險。台灣被排除在ICAO之外，有許多氣候造成的風險無法及時通知，加上未協調的航空領域改變以及台灣周邊的軍事演習等因素，都會干擾台北飛航情報區的國際交通，提升民航交通的風險，目前因為台灣民航局的專業應對才避免了許多安全問題。

魏馬可的質詢中表示，台灣參與ICAO對瑞典與世界都有極大利益，讓台灣參與ICAO只差意願，目前正是改變這個狀況的最好時機，應該讓台灣參與ICAO第42屆的大會，並有機會對技術組織、會議與培訓做出貢獻。

卡爾森在1日的書面回應中答覆指出，瑞典政府支持台灣各項有意義之國際參與，瑞典政府相信，台灣參與ICAO大會符合國際社會整體民航利益。

此外，瑞典政府盼台灣能如2013年第38屆ICAO大會以觀察員身分受邀參與；然而，這是ICAO理事會職權。依照北歐—波羅的海區域輪值制度，2025年至2028年間，瑞典並非ICAO理事候選國。

駐瑞典代表處表示，瑞典政府此政策立場與2024年底瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）在國會答詢相符，當時斯典尼嘉德明確指出，聯合國大會2758號決議並未處理台灣代表以其他方式參與國際組織之問題，重申瑞典支持台灣有意義參與國際組織，因為台灣的參與對國際合作具有實質貢獻。

中國持續扭曲聯大第2758號決議，藉此孤立台灣，阻礙台灣參與包括ICAO、世界衛生大會（WHA）等重要國際組織，已引發國際社會高度關切。

駐瑞典代表處表示，今年4月，歐洲議會、美國在聯合國安理會等均已嚴正譴責中國誤用該決議阻擋台灣參與。9月，第80屆聯合國大會及第42屆ICAO大會將相繼舉行，在此關鍵時刻，瑞典政府能再次重申支持台灣有意義參與國際組織，對台灣而言意義重大。

駐瑞典代表處並呼籲國際社會持續發聲，共同支持台灣有意義參與ICAO及其他國際組織，攜手促進全球航空安全與永續發展。

ICAO 瑞典

