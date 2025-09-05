警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理
全國退休警察總會今天上午前往台北地檢署，針對行政院未編列警察退休俸新制預算，控告閣揆卓榮泰瀆職等罪。行政院發言人李慧芝重申，行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，靜待憲法法庭審理結果。
立法院今年初修正通過「警察人員人事條例」並經總統府公布，其中警察、消防、海巡等人員的退休金所得替代率，最高增至80％。不過行政院並未相對編列預算並且提出聲請釋憲，全國退休警察總會今天上午號召全國退警們前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯刑法瀆職等罪。
李慧芝表示，李慧芝表示，35年前司法院大法官就已經做出釋字264號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第70條；而今年立法院三讀通過的《警察人員人事條例》部分條文，再度出現違憲疑慮。
李慧芝強調，行政院有守護憲法的義務，因此聲請釋憲與暫時處分；假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，警察人員的權益絕對不會受到影響。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言