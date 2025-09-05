警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「警察人員人事條例」修法爭議，行政院提出釋憲，全國退休警察總會控告閣揆卓榮泰瀆職等罪。聯合報系資料照
全國退休警察總會今天上午前往台北地檢署，針對行政院未編列警察退休俸新制預算，控告閣揆卓榮泰瀆職等罪。行政院發言人李慧芝重申，行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，靜待憲法法庭審理結果。

立法院今年初修正通過「警察人員人事條例」並經總統府公布，其中警察、消防、海巡等人員的退休金所得替代率，最高增至80％。不過行政院並未相對編列預算並且提出聲請釋憲，全國退休警察總會今天上午號召全國退警們前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯刑法瀆職等罪。

李慧芝表示，李慧芝表示，35年前司法院大法官就已經做出釋字264號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第70條；而今年立法院三讀通過的《警察人員人事條例》部分條文，再度出現違憲疑慮。

李慧芝強調，行政院有守護憲法的義務，因此聲請釋憲與暫時處分；假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，警察人員的權益絕對不會受到影響。

警察 釋憲 行政院 卓榮泰 憲法法庭

