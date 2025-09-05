賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立，兩次大規模罷免反映民意，顯示民眾對現況的不滿，忽略了民生議題。美國的貿易壓力、匯率波動和物價上漲，考驗著台灣的經濟韌性。詐騙集團手法日益精巧，政府的防範措施顯然不足。颱風丹娜絲重創南部，太陽能光電板損毀，凸顯政府在能源政策和災難應變上的不足，總統的回應未能有效安撫民心，進而降低了民眾對政府的信任。

草根影響力基金會為了解民眾對政府施政表現的看法，特委託TVBS民意調查中心針對「公評台灣當前的政經發展」議題進行本次調查，並於今日召開民調發表會，公布最新民調結果，且邀請專家學者現身評論及提出相關建議。

本次民調期間為114年8月25日至8月30日，共計有1074位有效民眾受訪，在95%信心水準、抽樣誤差約為±3.0個百分點。靜宜大學教授顏永森說明調查結果如下：

1.【整體而言，請問您對賴清德政府的施政表現滿不滿意？】

5成2 (52%)民眾不滿意賴清德政府的施政表現，30%滿意，18%沒意見。

2.【到目前為止，請問您對賴政府與川普政府談判關稅的表現滿不滿意？】

5成9 (59%)民眾不滿意賴政府與川普政府談判關稅的表現，18%滿意，24%沒意見。

3.【請問您對台灣的經濟發展前景，是感到樂觀？還是悲觀？】

5成4 (54%)民眾對台灣的經濟發展前景感到悲觀，43%感到樂觀，12%沒意見。

4.【請問您對政府監督管理台幣兌美元匯率的表現滿不滿意？】

4成3（43%）民眾不滿意政府監督管理台幣兌美元匯率的表現，29%滿意，28%沒意見。

5.【請問您對政府控制物價的表現滿不滿意？】

6成4 (64%)民眾不滿意政府控制物價的表現，26%滿意，10%沒意見。

6.【請問您目前的薪資或收入足不足夠滿足生活需求？】

5成6 (56%)民眾認為目前的薪資或收入足夠滿足生活需求，34%認為不足夠，10%沒意見。

7.【整體而言，請問您對政府的能源政策，維持電力供應穩定有沒有信心？】

5成9 (59%)民眾對政府的能源政策，維持電力供應穩定沒有信心，34%有信心，8%沒意見。

8.【颱風丹娜絲造成一些地方的太陽能光電板損毀，有人認為政府應該檢討能源政策，減少推動太陽能發電，請問您同不同意這個說法？】

5成4 (54%)民眾同意政府應該檢討能源政策，減少推動太陽能發電，33%不同意，13%沒意見。

9.【有人認為政府未來應該重新推動核能發電，也有人認為不應該，請問您贊不贊成政府未來推動重新推動核能發電？】

6成7 (67%)民眾贊成政府未來推動重新推動核能發電，24%不贊成，10%沒意見。

10.【整體而言，請問您對政府打擊詐騙的表現滿不滿意？】

7成4 (74%)民眾不滿意政府打擊詐騙的表現，20%滿意，7%沒意見。

11.【請問您認為政府推出的詐騙防治方法及措施，對提升民眾安全感，減少詐騙案件有沒有幫助？】

4成6 (46%)民眾認為沒有幫助，43%認為有幫助，10%沒意見。

12.【請問您對政府向民眾宣導防止詐騙的表現滿不滿意？】

5成4 (54%)民眾不滿意政府向民眾宣導防止詐騙的表現，38%滿意，8%沒意見。

針對本次調查結果，草根影響力文教基金會提出以下建議：

1. 從民調結果可發現，多數民眾對賴政府的施政表現、關稅談判、匯率監管、物價控制等感到不滿意，並且對台灣的經濟發展前景感到悲觀，建議政府應思考如何發展台灣經濟與穩定物價與匯率，提出適當的作法與積極的作為來改善。 2. 在能源政策上，多數民眾對政府維持電力供應穩定是沒有信心的，並且認為應檢討能源政策，減少太陽能發電，重新推動核能發電。因此，建議政府應思考如何加強維持電力供應穩定，並且研究重新推動核能發電的可能性。 3. 在打擊詐騙方面，多數民眾對政府打擊詐騙的表現感到不滿意，而且認為政府推出的詐騙防治方法及措施，對提升民眾安全感，減少詐騙案件沒有幫助。此外，多數民眾也不滿意政府向民眾宣導防止詐騙的表現。顯然，民眾對政府現行打擊詐騙的成效很不滿意，建議政府應思考如何有效打擊詐騙，提升人民對政府的信心。

台北大學公共行政系教授劉嘉薇解讀指出，這清楚顯示民眾不喜歡「萊爾校長」的政績；台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚則指出，從政黨交叉分析來看，政治性比較高的題目，民進黨支持者會強烈表態力挺賴政府，例如對賴清德總統的滿意度，相較於整體只有三成滿意，民進黨知識者卻有高達78%表示滿意；至於政治性不高的題目，民進黨支持者才會表達出真實態度，例如對政府打詐的滿意度，整體名義有74%不滿意，而民進黨支持者的滿意度也只有41%。賴祥蔚強調解讀民調時，應該把這一點納入考量，才會知道真實民意。

