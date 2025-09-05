快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立，兩次大規模罷免反映民意，顯示民眾對現況的不滿，忽略了民生議題。美國的貿易壓力、匯率波動和物價上漲，考驗著台灣的經濟韌性。詐騙集團手法日益精巧，政府的防範措施顯然不足。颱風丹娜絲重創南部，太陽能光電板損毀，凸顯政府在能源政策和災難應變上的不足，總統的回應未能有效安撫民心，進而降低了民眾對政府的信任。

草根影響力基金會為了解民眾對政府施政表現的看法，特委託TVBS民意調查中心針對「公評台灣當前的政經發展」議題進行本次調查，並於今日召開民調發表會，公布最新民調結果，且邀請專家學者現身評論及提出相關建議。

本次民調期間為114年8月25日至8月30日，共計有1074位有效民眾受訪，在95%信心水準、抽樣誤差約為±3.0個百分點。靜宜大學教授顏永森說明調查結果如下：

1.【整體而言，請問您對賴清德政府的施政表現滿不滿意？】

5成2 (52%)民眾不滿意賴清德政府的施政表現，30%滿意，18%沒意見。

2.【到目前為止，請問您對賴政府與川普政府談判關稅的表現滿不滿意？】

5成9 (59%)民眾不滿意賴政府與川普政府談判關稅的表現，18%滿意，24%沒意見。

3.【請問您對台灣的經濟發展前景，是感到樂觀？還是悲觀？】

5成4 (54%)民眾對台灣的經濟發展前景感到悲觀，43%感到樂觀，12%沒意見。

4.【請問您對政府監督管理台幣兌美元匯率的表現滿不滿意？】

4成3（43%）民眾不滿意政府監督管理台幣兌美元匯率的表現，29%滿意，28%沒意見。

5.【請問您對政府控制物價的表現滿不滿意？】

6成4 (64%)民眾不滿意政府控制物價的表現，26%滿意，10%沒意見。

6.【請問您目前的薪資或收入足不足夠滿足生活需求？】

5成6 (56%)民眾認為目前的薪資或收入足夠滿足生活需求，34%認為不足夠，10%沒意見。

7.【整體而言，請問您對政府的能源政策，維持電力供應穩定有沒有信心？】

5成9 (59%)民眾對政府的能源政策，維持電力供應穩定沒有信心，34%有信心，8%沒意見。

8.【颱風丹娜絲造成一些地方的太陽能光電板損毀，有人認為政府應該檢討能源政策，減少推動太陽能發電，請問您同不同意這個說法？】

5成4 (54%)民眾同意政府應該檢討能源政策，減少推動太陽能發電，33%不同意，13%沒意見。

9.【有人認為政府未來應該重新推動核能發電，也有人認為不應該，請問您贊不贊成政府未來推動重新推動核能發電？】

6成7 (67%)民眾贊成政府未來推動重新推動核能發電，24%不贊成，10%沒意見。

10.【整體而言，請問您對政府打擊詐騙的表現滿不滿意？】

7成4 (74%)民眾不滿意政府打擊詐騙的表現，20%滿意，7%沒意見。

11.【請問您認為政府推出的詐騙防治方法及措施，對提升民眾安全感，減少詐騙案件有沒有幫助？】

4成6 (46%)民眾認為沒有幫助，43%認為有幫助，10%沒意見。

12.【請問您對政府向民眾宣導防止詐騙的表現滿不滿意？】

5成4 (54%)民眾不滿意政府向民眾宣導防止詐騙的表現，38%滿意，8%沒意見。

針對本次調查結果，草根影響力文教基金會提出以下建議：

1. 從民調結果可發現，多數民眾對賴政府的施政表現、關稅談判、匯率監管、物價控制等感到不滿意，並且對台灣的經濟發展前景感到悲觀，建議政府應思考如何發展台灣經濟與穩定物價與匯率，提出適當的作法與積極的作為來改善。

2. 在能源政策上，多數民眾對政府維持電力供應穩定是沒有信心的，並且認為應檢討能源政策，減少太陽能發電，重新推動核能發電。因此，建議政府應思考如何加強維持電力供應穩定，並且研究重新推動核能發電的可能性。

3. 在打擊詐騙方面，多數民眾對政府打擊詐騙的表現感到不滿意，而且認為政府推出的詐騙防治方法及措施，對提升民眾安全感，減少詐騙案件沒有幫助。此外，多數民眾也不滿意政府向民眾宣導防止詐騙的表現。顯然，民眾對政府現行打擊詐騙的成效很不滿意，建議政府應思考如何有效打擊詐騙，提升人民對政府的信心。

台北大學公共行政系教授劉嘉薇解讀指出，這清楚顯示民眾不喜歡「萊爾校長」的政績；台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚則指出，從政黨交叉分析來看，政治性比較高的題目，民進黨支持者會強烈表態力挺賴政府，例如對賴清德總統的滿意度，相較於整體只有三成滿意，民進黨知識者卻有高達78%表示滿意；至於政治性不高的題目，民進黨支持者才會表達出真實態度，例如對政府打詐的滿意度，整體名義有74%不滿意，而民進黨支持者的滿意度也只有41%。賴祥蔚強調解讀民調時，應該把這一點納入考量，才會知道真實民意。

聚傳媒

照片為民調檔案截圖

民調 賴清德 民進黨 大罷免 靜宜大學

延伸閱讀

民進黨下鄉賴清德總統首站基隆 綠議員：改革政策的重要起點

北院今裁定柯文哲7千萬交保 周榆修：賴清德怕了

賴清德不說抗戰稱終戰挨批 姚嘉文：賴總統沒什麼不對

該講抗戰還是終戰？ 黃暐瀚喊話賴清德：雙十還有機會

相關新聞

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

被外界稱為「小英男孩」的台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，讓那些年曾被媒體、政界稱為「小英男孩們」的事跡及現況，再度引起關注。回顧被稱為「小英男孩」的政治人物們，有些人涉及弊案、緋聞，自毀前途；也有剛踏入政壇就就備受重用，月領高薪，前途大好。《聯合新聞網》整理這些「小英男孩們」，細數他們的爭議與未來政壇發展路。

賴總統民調滿意度剩三成 學者曝「致命傷」：反映萊爾校長政績

最近民調顯示，賴清德總統上任一年多，滿意度只剩三成，學者解讀民調認為，這反映了民眾對於萊爾校長政績的態度，似乎賴總統過於關注黨派對立...

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

全國退休警察總會今天上午前往台北地檢署，針對行政院未編列警察退休俸新制預算，控告閣揆卓榮泰瀆職等罪。行政院發言人李慧芝重...

5700億元韌性條例修正案總統公告 卓榮泰：下周編預算求「廣深快」

賴清德總統今公告因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）修正案，經費增為5700億元。行政院長卓榮...

應曉薇女兒亮相接棒選北市議員？ 鍾小平：還要入黨一年

台北市議員應曉薇涉貪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定3000萬元交保。對於地方而言，同黨議員鍾小平說，關...

一日會見兩日本訪團 朱立倫：盼持續深化台日交流

國民黨主席朱立倫3日偕國民黨立委謝衣鳯、吳宗憲接見日本「自民黨政務調查會」訪團，與來訪的眾議員星野剛士、岩田和親眾議員、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。