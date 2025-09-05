5700億元韌性條例修正案總統公告 卓榮泰：下周編預算求「廣深快」

賴清德總統今公告因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）修正案，經費增為5700億元。行政院長卓榮泰今天受訪時說，未來下一周，行政院就會來編定特別預算，盼廣納產業意見，了解其所涵蓋面夠不夠廣、夠不夠深、夠不夠快。

卓榮泰今天下午參訪國內生產自行車龍頭產業巨大公司，並與自行車產業鏈業者座談。他在會前說，今天特別來到台中，請在地的自行車產業鏈業者，不論是整車業者或是零組件業者，盼能多傾聽業者面對美國關稅心聲。

卓榮泰指出，韌性特別條例的修正案已正式修正完成，總統也公告了；未來下一周，行政院就會來編定特別預算，在此時也希望聽聽業者，對於在特別條例以及未來特別預算當中，所涵蓋面夠不夠廣、夠不夠深、夠不夠快？這也是今天此行目的。

卓榮泰說明，行政院除了對產業界有非常多的座談瞭解之外，持續的對國人的民生問題，也會更積極的來重視，甚至來解決。比方說昨天行政院的院會，我們就對「婚育宅」以及「育嬰留停」的政策有了一個新的方向出來，我們會依據這個方向，來加重未來政策的制定跟執行。 行政院長卓榮泰（中）今天下午參訪國內生產自行車龍頭產業巨大公司，並參觀巨大捷安特文化探索館。記者趙容萱／攝影

