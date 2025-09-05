應曉薇女兒亮相接棒選北市議員？ 鍾小平：還要入黨一年
台北市議員應曉薇涉貪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定3000萬元交保。對於地方而言，同黨議員鍾小平說，關那麼久確實該放了；至於是否女兒交棒或再參選，地方人士坦言，都有難度。
國民黨北市議員鍾小平說，「關那麼久了也該放她（應曉薇）了啦，從人道精神來看。」至於明年選情，據傳應會交棒給女兒，他說，這就要看女兒是不是黨員，且還要入黨一年，「如果是無黨籍參選，就和國民黨無關了。」
中正萬華地方人士認為，應曉薇交保後對地方來說影響不大，「主要是應曉薇的涉嫌的事證比較充足，而且國民黨內也非紅人，加上地方服務不深，藍營不至於還會讓她繼續參選。」
另外，應曉薇的女兒首度亮相在直播，公開聲援媽媽，可能有打算交棒。地方人士評估，首先也是要看是否入國民黨籍，據了解目前是沒有，「國民黨差不多是在明年5、6月初初選，基本上也確定沒有滿一年。」
地方人士也說，應曉薇的女兒剛學成歸國，對地方事務認識不深，「媽媽本身在黨內也非要角，打媽媽牌不見得有效。」但仍是要注意一舉一動，或許以無黨籍又或民眾黨也不無可能。
