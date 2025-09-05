一日會見兩日本訪團 朱立倫：盼持續深化台日交流

國民黨主席朱立倫3日偕國民黨立委謝衣鳯、吳宗憲接見日本「自民黨政務調查會」訪團，與來訪的眾議員星野剛士、岩田和親眾議員、鈴木英敬就能源政策、網路安全及兩岸關係深度交換意見。

朱立倫表示，國民黨基於國家安全及民生用電穩定等因素，一向支持使用核能作為穩定發電的來源，特別是在AI、半導體產業高度發展的時代背景下，台灣更需要足夠且穩定的電力來源。交流過程中，來訪的鈴木英敬也提及台日共同合作建立穩定的能源供應鏈構想，並期待與國民黨立委們在未來就能源議題合作交流。

席間，岩田和親談及網路安全議題，謝衣鳯表示，進來台灣網路犯罪猖獗，如何提供受害者保障與協助，一直是國民黨立法院黨團在努力的議題。吳宗憲也補充談到，網路犯罪已趨向「無國界化」，針對網路犯罪的控管與言論自由界線的拿捏，以及對犯罪偵查的合作，都十分期待與日本國會交流。

同日上午，朱立倫接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪團。會中討論大罷免相關議題，他重申此次大罷免結果，是台灣人民及民主的勝利。他認為賴清德總統上任以來，過度專心黨政而非國政，缺乏與在野黨溝通協調的意願。以重啟核三公投為例，民進黨雖以全黨之力宣傳，最後仍出現7比3、同意票遠高於不同意票的懸殊比例，充分展現民眾對民進黨反核政策的不認同。希望賴總統能儘速回歸國政，展開良好的朝野溝通，才是國家之福 。

關於國防預算，朱立倫強調支持國防預算、實質增強我國國防力量，一向是國民黨的決心與堅持。近日行政院長卓榮泰更親口致歉，表示行政部會的確將在野黨「凍結」預算誤稱為「刪除」，顯示國民黨大量刪除國防預算純屬謠言。在立法院新會期，也絕對支持提高現役軍人待遇、增加專業訓練的相關預算。

日本自民黨政務調查會訪團由前內閣府副大臣星野剛士帶隊，訪賓包括：前經產副大臣岩田和親及前三重縣知事鈴木英敬，日本台灣交流協會總務部長柿澤未知、涉外室主任大橋秀夫也是座上賓。

日本東京大學兩岸關係研究小組訪團由東京大學教授松田康博帶團，訪團成員包括東京女子大學特別客座教授高原明生、亞洲經濟研究院上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、學習院大學教授江藤名保子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員陳思樺及東京大學特任研究員黃偉修。

