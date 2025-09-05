快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

一日會見兩日本訪團 朱立倫：盼持續深化台日交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫3日接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪團。圖／國民黨文傳會
國民黨主席朱立倫3日接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪團。圖／國民黨文傳會

國民黨主席朱立倫3日偕國民黨立委謝衣鳯、吳宗憲接見日本「自民黨政務調查會」訪團，與來訪的眾議員星野剛士、岩田和親眾議員、鈴木英敬就能源政策、網路安全及兩岸關係深度交換意見。

朱立倫表示，國民黨基於國家安全及民生用電穩定等因素，一向支持使用核能作為穩定發電的來源，特別是在AI、半導體產業高度發展的時代背景下，台灣更需要足夠且穩定的電力來源。交流過程中，來訪的鈴木英敬也提及台日共同合作建立穩定的能源供應鏈構想，並期待與國民黨立委們在未來就能源議題合作交流。

席間，岩田和親談及網路安全議題，謝衣鳯表示，進來台灣網路犯罪猖獗，如何提供受害者保障與協助，一直是國民黨立法院黨團在努力的議題。吳宗憲也補充談到，網路犯罪已趨向「無國界化」，針對網路犯罪的控管與言論自由界線的拿捏，以及對犯罪偵查的合作，都十分期待與日本國會交流。

同日上午，朱立倫接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪團。會中討論大罷免相關議題，他重申此次大罷免結果，是台灣人民及民主的勝利。他認為賴清德總統上任以來，過度專心黨政而非國政，缺乏與在野黨溝通協調的意願。以重啟核三公投為例，民進黨雖以全黨之力宣傳，最後仍出現7比3、同意票遠高於不同意票的懸殊比例，充分展現民眾對民進黨反核政策的不認同。希望賴總統能儘速回歸國政，展開良好的朝野溝通，才是國家之福 。

關於國防預算，朱立倫強調支持國防預算、實質增強我國國防力量，一向是國民黨的決心與堅持。近日行政院長卓榮泰更親口致歉，表示行政部會的確將在野黨「凍結」預算誤稱為「刪除」，顯示國民黨大量刪除國防預算純屬謠言。在立法院新會期，也絕對支持提高現役軍人待遇、增加專業訓練的相關預算。

日本自民黨政務調查會訪團由前內閣府副大臣星野剛士帶隊，訪賓包括：前經產副大臣岩田和親及前三重縣知事鈴木英敬，日本台灣交流協會總務部長柿澤未知、涉外室主任大橋秀夫也是座上賓。

日本東京大學兩岸關係研究小組訪團由東京大學教授松田康博帶團，訪團成員包括東京女子大學特別客座教授高原明生、亞洲經濟研究院上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、學習院大學教授江藤名保子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員陳思樺及東京大學特任研究員黃偉修。

國民黨主席朱立倫3日偕國民黨立委謝衣鳯、吳宗憲接見日本「自民黨政務調查會」訪團，與來訪的眾議員星野剛士、岩田和親眾議員、鈴木英敬就能源政策、網路安全及兩岸關係深度交換意見。圖／國民黨文傳會
國民黨主席朱立倫3日偕國民黨立委謝衣鳯、吳宗憲接見日本「自民黨政務調查會」訪團，與來訪的眾議員星野剛士、岩田和親眾議員、鈴木英敬就能源政策、網路安全及兩岸關係深度交換意見。圖／國民黨文傳會

國民黨 東京大學 國防預算

延伸閱讀

柯文哲交保 朱立倫：遲來的裁定 凸顯過去司法瑕疵

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

紀念抗戰80周年 朱立倫：盼國際社會共同守護得來不易的勝利與和平

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

相關新聞

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

被外界稱為「小英男孩」的台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，讓那些年曾被媒體、政界稱為「小英男孩們」的事跡及現況，再度引起關注。回顧被稱為「小英男孩」的政治人物們，有些人涉及弊案、緋聞，自毀前途；也有剛踏入政壇就就備受重用，月領高薪，前途大好。《聯合新聞網》整理這些「小英男孩們」，細數他們的爭議與未來政壇發展路。

一日會見兩日本訪團 朱立倫：盼持續深化台日交流

國民黨主席朱立倫3日偕國民黨立委謝衣鳯、吳宗憲接見日本「自民黨政務調查會」訪團，與來訪的眾議員星野剛士、岩田和親眾議員、...

聲援柯文哲 趙少康批羈押權被濫用：立院一定要修

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信等罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院昨召開羈押訊問庭，但未即時裁定是否延押。資...

財劃法「卡」地方財源台南估短缺312億 黃偉哲批粗暴要求二修

新版財劃法上路，115年中央統籌分配款金額比今年度大增4165億元、增幅達89％，總額為8488億元，但台南僅增加174...

賴清德不說抗戰稱終戰挨批 姚嘉文：賴總統沒什麼不對

昨是對日抗戰勝利80周年，國民黨桃園市議員凌濤質疑，當中共在九三閱兵中大肆宣揚、扭曲史實，反觀賴清德總統及民進黨政府卻還...

傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：套老柯話「此時無聲勝有聲」

民進黨立院黨團總召柯建銘是否續任總召受關注，傳已有3分之2民進黨立委簽署黨團幹部全面改組連署書。民進黨秘書長徐國勇今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。