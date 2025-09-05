聲援柯文哲 趙少康批羈押權被濫用：立院一定要修

民眾黨前主席柯文哲涉收賄、圖利、侵占、背信等罪，偵查到審理羈押一周年，台北地院昨召開羈押訊問庭，但未即時裁定是否延押。資深媒體人趙少康今為柯文哲喊冤，人這樣關一年，健康的人都關壞了，他也批羈押權太濫用，立法院一定要修。

針對柯文哲延押議題，趙少康說，柯文哲押到今天已超過一年，是不合理的，因為起訴就表示檢察官證據確鑿才能起訴，起訴後還不放人，很少有這種事情。至於檢察官說柯文哲雖然被押，不能跟外面接觸卻還能發臉書，檢察官要不就缺乏現代科學的觀念，要不就是故意的。「臉書不是柯文哲寫的，是小編寫的嘛，是小編做旁聽，譬如黃國昌去旁聽，旁聽以後用柯文哲的名義發臉書嘛。就像我的臉書很多文章也不是我寫的啊，是小編寫的啊。」

趙少康表示，並不是柯文哲一面開庭一面發臉書，是小編在旁邊聽，聽完以後，小編在柯文哲臉書上發表，不是柯文哲發表，帳不能算在柯文哲身上。如果要以這一點續押柯文哲，這理由太牽強了，所有年輕人會上臉書的，會上社群媒體的，都知道不是這樣。 人這樣關一年，健康的人都關壞了。他批羈押權太濫用，不管檢察官、法官，羈押權太濫用，立法院一定要修。

