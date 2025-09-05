快訊

財劃法「卡」地方財源台南估短缺312億 黃偉哲批粗暴要求二修

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲。圖／取自黃偉哲臉書

新版財劃法上路，115年中央統籌分配款金額比今年度大增4165億元、增幅達89％，總額為8488億元，但台南僅增加174億元，獲配497億元，台南市長黃偉哲痛批，無論是「統籌分配款」補助額或增幅，台南均居六都之末！更糟糕的是，一般性補助及計畫型補助款還減少216億元；黃偉哲指出，這樣的結果將造成南北嚴重失衡，凸顯藍白立委粗暴通過的財劃法對南部發展造成阻礙，財劃法有二次修法的必要性！

黃偉哲指出，台南的財政體質不若其他五都，歲出預算約有7成須仰賴中央補助，新版財劃法上路後，台南市每年從中央獲得的補助款將減少42億元，加上中央事權移轉，中央原承接的業務包括老農津貼、勞健保費、省立學校與醫院等，將一併移給各地方政府辦理，台南預估要增加高達270億元的支出，補助減少、支出增加，台南每年恐短缺312億，將面臨嚴重困境。

台南市政府財稅局指出，新版財政收支劃分法公式設計出現錯誤與不合理之處。依據第16條之1，普通統籌分配稅款應由本島組分得90.5%、離島組分得2.5%，但計算時「分子」以組內縣市計算，「分母」卻以全國22縣市為基準，導致共346億元未能全數分配，只能暫存「統籌稅款專戶」，形同地方財源被卡住。市府批評「去年底藍白立委倉促修法，粗暴且缺乏專業」。

財稅局指出，新版財劃法將營利事業營業額（占比30%）與人口數（占比45%）合計達75%，明顯有利工商繁榮、人口集中的縣市，加劇城鄉落差。例如台北市可分得1149億元、新北市958億元，形成雙北財政巨獸，全國近4分之1資源都被雙北拿走，更遑論其他補助，顯見制度獨厚北部、對南部極不公平。

以台南為例，南科產值雖達2.12兆元、全國居冠，但由於計算方式僅依稅籍登記地，實質貢獻未被反映，反而讓資源流向北部。相較之下，人口僅104萬的新竹縣市，竹科去年產值1.5兆元，卻可增加392億元分配額度，遠超過台南增加的174億元。

南市府強調，財劃法二修勢在必行，並提出三大修法方向：一、營業額指標應納入「產值貢獻度」，由營業額與產值各半計算；二、土地面積指標應依管理成本調整，例如農牧用地成本較高，可加乘1.5倍；三、人口指標應反映結構差異，將幼年人口、老年人口及農漁牧、工業就業人口各列20%權重。

市府呼籲，中央應盡速啟動修法程序，唯有將「產值貢獻、土地成本、人口結構」納入分配公式，才能真正實現財政調劑與區域平衡，確保地方財政健全永續。

黃偉哲呼籲，應立即啟動財劃法二修，將統籌分配稅無法全數分配部分監速分配外，亦應廣聽地方政府聲音，指標分配上建議，真正做到資源有效合理分配。

