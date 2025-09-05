賴清德不說抗戰稱終戰挨批 姚嘉文：賴總統沒什麼不對
昨是對日抗戰勝利80周年，國民黨桃園市議員凌濤質疑，當中共在九三閱兵中大肆宣揚、扭曲史實，反觀賴清德總統及民進黨政府卻還用戰敗國常用的「終戰」一詞，「賴清德究竟是哪國總統？」總統府資政姚嘉文今上午出席活動時則說，賴總統是台灣的總統，「賴總統沒有什麼不對。」
姚嘉文今出席台灣國家聯盟辦的「從舊金山和約看台灣自決之路」記者會，媒體問及賴總統遭國民黨批評一事，他說，賴總統是台灣的總統，二戰時台灣是日本領土，賴總統哪有資格去談論1945年在中國大陸跟日本政府的事情，九三受降跟台灣一點關係都沒有，「我認為賴總統沒有什麼不對。」
台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥也說，這就是觀點視角不同，國民黨就是用中國視角來談，不認為有什麼所謂的對日抗戰勝利，就是中國觀點跟台灣觀點的差異，也是現在藍白兩黨跟本土政黨的差異。
