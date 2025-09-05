聽新聞
0:00 / 0:00
傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：套老柯話「此時無聲勝有聲」
民進黨立院黨團總召柯建銘是否續任總召受關注，傳已有3分之2民進黨立委簽署黨團幹部全面改組連署書。民進黨秘書長徐國勇今天表示，有些東西是黨部的機密，他也不會講出來，套一句柯建銘的講法「無聲勝有聲」。
徐國勇指出，對於柯建銘是否總召做到明年，每個人的說法都尊重，因為立院黨團自主，很多民進黨立委的不同說法他都尊重，相信最後會形成一個共識。
徐國勇說，和柯建銘之間該溝通會持續溝通，所有人都要溝通，所有台灣的人民都要溝通，溝通就是台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言