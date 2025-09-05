傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：套老柯話「此時無聲勝有聲」

民進黨立院黨團總召柯建銘是否續任總召受關注，傳已有3分之2民進黨立委簽署黨團幹部全面改組連署書。民進黨秘書長徐國勇今天表示，有些東西是黨部的機密，他也不會講出來，套一句柯建銘的講法「無聲勝有聲」。

徐國勇指出，對於柯建銘是否總召做到明年，每個人的說法都尊重，因為立院黨團自主，很多民進黨立委的不同說法他都尊重，相信最後會形成一個共識。

徐國勇說，和柯建銘之間該溝通會持續溝通，所有人都要溝通，所有台灣的人民都要溝通，溝通就是台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。

商品推薦