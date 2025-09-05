快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：套老柯話「此時無聲勝有聲」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘是否續任總召受關注，傳已有3分之2民進黨立委簽署黨團幹部全面改組連署書。民進黨秘書長徐國勇今天表示，有些東西是黨部的機密，他也不會講出來，套一句柯建銘的講法「無聲勝有聲」。

徐國勇指出，對於柯建銘是否總召做到明年，每個人的說法都尊重，因為立院黨團自主，很多民進黨立委的不同說法他都尊重，相信最後會形成一個共識。

徐國勇說，和柯建銘之間該溝通會持續溝通，所有人都要溝通，所有台灣的人民都要溝通，溝通就是台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。

溝通 柯建銘 民進黨

延伸閱讀

大罷免剛完就布局2026！徐國勇：政黨就是為選舉 較藍白慢了

賴總統邀餐敘是否談及總召去留？綠委曝談話內容：柯建銘今天話很少

罷免若成功731就開始抓人？民進黨稱假訊息 何元楷反嗆：柯建銘說過的

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

相關新聞

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

國民黨主席選舉撲朔迷離，資深媒體人趙少康今丟出震撼彈，表示他與國民黨主席朱立倫溝通過，目前第一人選是台中市長盧秀燕，若盧...

FT：顧立雄6月訪華府遭取消後 台美國防官員上周在阿拉斯加秘密會談

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

被外界稱為「小英男孩」的台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，讓那些年曾被媒體、政界稱為「小英男孩們」的事跡及現況，再度引起關注。回顧被稱為「小英男孩」的政治人物們，有些人涉及弊案、緋聞，自毀前途；也有剛踏入政壇就就備受重用，月領高薪，前途大好。《聯合新聞網》整理這些「小英男孩們」，細數他們的爭議與未來政壇發展路。

賴清德不說抗戰稱終戰挨批 姚嘉文：賴總統沒什麼不對

昨是對日抗戰勝利80周年，國民黨桃園市議員凌濤質疑，當中共在九三閱兵中大肆宣揚、扭曲史實，反觀賴清德總統及民進黨政府卻還...

紀念抗戰80周年 朱立倫：盼國際社會共同守護得來不易的勝利與和平

國民黨4日晚間以「勝利與和平」為主題，於台北晶華酒店舉辦「二戰勝利暨台灣光復80周年紀念酒會」。活動日期與主視覺設計，延...

邱議瑩遭檢起訴 羅智強稱「暴力打人累犯」：有可能坐牢！

民進黨立委邱議瑩去年因涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強左臉，稱「你是沒被打過喔」，昨邱議瑩遭檢方提起公訴。邱議瑩昨表示，一時...

