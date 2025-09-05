「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

國民黨主席選舉撲朔迷離，資深媒體人趙少康今丟出震撼彈，表示他與國民黨主席朱立倫溝通過，目前第一人選是台中市長盧秀燕，若盧不選則希望朱續任。他也說，第三是台北市前市長郝龍斌，如果盧朱郝都不出來，非到不得已時，他可以考慮。立法院長韓國瑜關心黨主席選舉，「他希望我出來」，而他跟郝不會同時出現在競選名單上。

此次國民黨主席選舉爆炸參選，盧秀燕、朱立倫均已表示不爭取、不連任，外傳可能參選的郝龍斌也未明確表態。朱立倫昨日頒發頒發中評會主席團主席聘書給趙少康，形同讓趙擁有參選黨主席資格，引起外界想像。

趙少康說，4年前他曾想選黨主席，但當時因為沒有中評委身分，沒有回復黨籍超過一年。國民黨共有1000個中評委，主席團主席有近100個主席，其實就是顧問性質。上周一晚上，韓國瑜、賴士葆、郝龍斌以及他聚餐，韓國瑜很關心黨主席選舉，上次韓鼓勵他選黨主席，關心他是否有中評委。上次江啟臣當黨主席時，有要聘他當中評委，但當時還有個一年條款，江啟臣有次開中常會前致電給他，問他是否需要更改規定，相信中常會會聽江的，他不喜歡破壞規定。

趙少康表示，他想說既然沒有中評委，也沒有想選什麼黨主席，且現在工作做得好好的。後來他問朱立倫，大家都希望盧秀燕出來，鄭麗文、羅智強等因想選黨主席都找過他，都很優秀也都是好朋友。

趙少康表示，上周五他跟朱立倫約碰面吃中飯，朱講其心路歷程，講到如果726當天有藍委被罷掉，當晚就辭去黨主席，只是因為沒有罷，且還有823，朱很堅定地不要續任。大家盧秀燕是第一，盧秀燕如不選，他鼓勵朱立倫續任，朱認為還是以鼓勵盧為主，話到這裡就停了，沒有像有些媒體說戰鬥藍逼朱立倫表態。

趙少康也說，周末他跟朱立倫再溝通，盧秀燕第一優先，朱希望他幫忙勸盧，他也說他會勸，其實大家都在勸。他跟朱表達，盧第一，朱立倫第二，第三是郝龍斌，如果都不行、都有問題時候，非到不得已，他可以考慮，問題是他還是沒有資格，沒有中評委身分，朱說「我會妥善處理」。

趙少康表示，這周二朱跟他講，周三或周四要送中評委證書給他，就約了昨日中午12時，很巧的是昨日上午11時也剛好約了郝來。朱周二問他時間時，把中評委證書、中評委主席團證書都拍給他看。所以沒有誰逼誰。朱也說會同時請台大前校長管中閔擔任。

趙少康表示，以前馬英九當總統時，也希望他當行政院副院長，馬英九一天打了6通電話給他，且找人專門來跟他談，他都婉拒，他覺得有別人可以做就不需要他。

趙少康表示，同樣的為什麼當侯友宜副總統候選人，因為他只要碰到侯友宜就勸他跟柯文哲合作，以他自己選台北市長的經驗，不合作就是民進黨得利。但到最後登記時，柯文哲仍未接電話，他才成為副總統候選人。除非非他不可，否則他不會出來，他沒有排除選國民黨主席，如果檯面上的人都很好，那也不需要他。

趙少康在接受媒體聯訪時，他說，韓國瑜關心黨主席選舉，「他希望我出來」。他也強調，他跟郝龍斌不會同時出現在競選名單上。

