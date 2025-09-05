林佳龍感謝義大利國會挺台國際參與 盼派艦航經台海

快訊

中央社／ 台北5日電

義大利國會友台協會共同主席帕洛里率跨黨派議員團訪台，外交部林佳龍接見時表示，感謝義大利國會支持台灣國際參與，期盼義大利也能派艦航經台海，捍衛自由航行權，共同捍衛民主。

外交部上午發布新聞稿指出，義大利國會友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）於4日率友台協會成員、參議員馬佛尼（Gianpietro Maffoni，另譯：馬奉尼）、裴洛葛瑞諾（Cinzia Pellegrino，另譯：辛西亞）及羅沙克（Alberto Losacco）、眾議員奧西尼（Andrea Orsini，另譯：歐希尼）、史奎瑞（LucaSqueri，另譯：斯奎利）、奈維（Raffaele Nevi）、達米亞尼（Dario Damiani，另譯：戴米安）來台訪問，並前往外交部拜會。

林佳龍接見時表示，誠摯歡迎帕洛里率領近年規模最大的義大利跨黨派國會議員團到訪，並感謝義大利國會推動支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及駁斥中國扭曲聯大第2758號決議等多項友台議案。

林佳龍也提到，義大利政府去年擔任G7輪值主席國期間，重申支持台海和平穩定的重要性並派艦巡弋印太地區，林佳龍代表政府表達謝忱，期盼義大利也能派艦航經台灣海峽捍衛自由航行權，共同捍衛民主。

另外，外交部政務次長吳志中午宴帕洛里一行人時表示，義大利是台灣的重要夥伴，雙方共享民主自由價值，期盼此行有助團員對台灣的認識並深化台義關係。

吳志中指出，台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，植基於與歐洲國家產業的合作，期盼台義雙邊持續擴展在科技等領域的交流及合作。

帕洛里表示，台灣是印太地區重要的民主成員，對台灣科研及經濟實力表達欽佩之意，期盼台灣持續發揮國際影響力，訪團全員均將持續推動友台法案及支持台灣國際參與，共同為深化台義雙邊關係而努力。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長柏鴻輝、財政部政務次長阮清華及大陸委員會副主委沈有忠，此外也將參與「國際半導體展」開幕活動，見證台灣科技產業的豐沛活力。

義大利 外交部 林佳龍

