大罷免剛完就布局2026！徐國勇：政黨就是為選舉 較藍白慢了
民進黨秘書長徐國勇啟動全台地方黨部巡迴，聽基層意見，為2026年地方選舉暖身，賴清德總統也將參加部分場次。徐國勇今天表示，相較於藍白選戰布局，民進黨已經算慢了；對於被批評，剛結束大罷免，馬上有只顧選舉布局，徐說，「政黨法」怎麼規定的？政黨的目的就是為了選舉。
徐國勇指出，下鄉之旅會到全國每一個地方都做溝通，無論是否為執政縣市，就像他當內政部長時跑遍所有不同宗教團體一樣，以往很多人沒注意的回教，他也沒忽略，會頂著這個精神，不會分政不執政，因為大家都是台灣的人民，都要一起努力。
徐國勇說，民眾黨早在8月13日就已經成立了選舉決策委員會，國民黨也在823大罷免結束後，就開始進行相關選舉規畫，民進黨在前天才通過選舉對策委員會，相對於民眾黨、國民黨都已經有一點慢了。且「人民團體法」裡面本來有個規範項目是政治團體，政治團體後來抽出來變成「政黨法」，「政黨法」裡面是怎麼規定的？政黨的目的就是為了選舉。
徐國勇表示，這次由他和總統府資政邱義仁擔任選對會的召集人，名單內未有賴清德，這屬常態做法，選對會就是黨主席的幕僚單位，藍綠白皆同。納入邱義仁，是因為他對選舉各方面有一定經驗，邱義仁更是他在民進黨的前輩，有很多地方也要和邱請教。
