游淑慧讓藍白「不會郝」？ 許甫稱不影響決策：郝龍斌對柯案觀點一致

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌（左）與民眾黨前主席柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席改選成9人亂鬥，表態角逐者之一的前彰化縣長卓伯源，昨提若前台北市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信將回到原點，恐傷害藍白合。民眾黨副秘書長許甫今說，他們支持者確實對郝龍斌有點疑慮，但藍白合決策過程中，不會因為議員游淑慧影響決策「這不是連連看」，跟藍白合大局無關。

目前表態角逐黨主席者，包含立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，共計9人。郝龍斌雖尚未表態，但昨日發文為民眾黨前黨主席柯文哲喊冤，表示司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供，外界解讀是參選起手式。

許甫今接受廣播節目「千秋萬世」訪問，主持人王淺秋問郝在發文前，有拜會相關人？許稱是誤會，幕僚間有共同朋友，因此郝發臉書前有禮貌性告知他們，且觀察郝從一月至四月發文，觀點一致皆是認為應該給柯文哲公開審理的機會。

不過許甫也提及，他們的支持者確實因為議員游淑慧、鍾小平的發言，而對郝龍斌有點疑慮，但這對藍白合決策過程中，不會因為游淑慧影響決策「這不是連連看」，跟藍白合大局無關。

此外，許甫也說，對民眾黨而言內部有討論，對國民黨主席一定觀察關心但不介入或押寶。許認為，國民黨主席必須有內部統合能力，對民眾黨而言，互信溝通很重要，不要彼此別的想法或誤判，根據過去磨合經驗，互信很重要。

藍白合 黨主席 郝龍斌 柯文哲

